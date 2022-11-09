https://sputnikarabic.ae/20221109/مكارثي-يقول-إنه-من-الواضح-أن-الجمهوريين-سيستعيدون-السيطرة-على-مجلس-النواب-الأمريكي-1069972296.html
مكارثي يقول إنه من الواضح أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي
مكارثي يقول إنه من الواضح أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي
أكد زعيم الجمهوريين الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أنه من الواضح أن الحزب الجمهوري سيستعيد السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T09:33+0000
2022-11-09T09:33+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي خلال خطاب ألقاه بعد الانتخابات النصفية لمؤيديه، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح أننا سنستعيد السيطرة على مجلس النواب".وأضاف: "عندما تستيقظ غدًا، سنكون نحن الأغلبية وستكون [رئيسة مجلس النواب الأمريكي الحالية] نانسي بيلوسي من الأقلية".وتوجه ملايين الأمريكيين، أمس الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات هي الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.وبحسب نتائج الفرز الأولية، حصل الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب الأمريكي.وجميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات هذا العام، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات.
https://sputnikarabic.ae/20221108/بيلوسي-تقول-إن-الهجوم-الوحشي-على-زوجها-يؤثر-على-قرارها-بشأن-البقاء-في-الكونغرس-1069931314.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الكونجرس
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الكونجرس
مكارثي يقول إنه من الواضح أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي
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أكد زعيم الجمهوريين الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أنه من الواضح أن الحزب الجمهوري سيستعيد السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي خلال خطاب ألقاه بعد الانتخابات النصفية لمؤيديه، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح أننا سنستعيد السيطرة على مجلس النواب".
وأضاف: "عندما تستيقظ غدًا، سنكون نحن الأغلبية وستكون [رئيسة مجلس النواب الأمريكي الحالية] نانسي بيلوسي
من الأقلية".
وتوجه ملايين الأمريكيين، أمس الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات هي الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.
وبحسب نتائج الفرز الأولية، حصل الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب الأمريكي
.
وجميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات هذا العام، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية وحكام الولايات.