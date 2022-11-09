https://sputnikarabic.ae/20221109/مواسم-الزيتون-في-سوريا-تكافح-أوزار-الحصار-الأمريكي-والجفاف-صور-1069982900.html

مواسم الزيتون في سوريا تكافح أوزار الحصار الأمريكي والجفاف... صور

مواسم الزيتون في سوريا تكافح أوزار الحصار الأمريكي والجفاف... صور

عندما يذكر أي أحد اسم (ريف حمص)، أول ما يخطر في بالك أشجار الزيتون واللوز وكروم العنب الأرضية... هذه الصورة الراسخة في أذهان السوريين لم تعد موجودة اليوم، بعد... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T13:27+0000

2022-11-09T13:27+0000

2022-11-09T13:29+0000

تقارير سبوتنيك

معصرة زيتون

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069982474_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d38d5ecc7565e72124f07ac1a94e2e89.jpg

هكذا يصف المزارع وسام الحفيان حال أرضه، التي وطأتها أقدام الإرهابيين فحولتها إلى أطلال جرداء "بعدما أحرقت ما أحرقت منها ونهبت ما نهبت من كرومها".في ريف حمص الشرقي، لطالما كان الجفاف عاملا محوريا في وفرة المواسم التي يعتمد جزء كبير منها على الأمطار الموسمية، إلا أن السماء لم تعد وحدها من يقرر حجم المواسم، فالعقوبات الاقتصادية الأمريكية أثرت بشكل كبير على المزارعين من حيث عدم توفر الوقود والكهرباء.وانعكست آثار الحصار الاقتصادي على أداء قطاع الزراعة عموما في سوريا، وإنتاج الزيتون ضمنا، حيث يصطدم المزارعون بارتفاع التكاليف المرتبطة بأعمال الحرث نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المخصص لعمل الجرارات الزراعية والري وارتفاع أسعار الأسمدة، ناهيك عن تراجع عدد معاصر الزيتون وارتفاع كلفة العصر.يعدّ زيت الزيتون السوري من أفضل أنواع الزيوت التي يتم إنتاجها في العالم، وهو يحتوي على نفس الجودة التي يتمتع بها المنتجون في حوض المتوسط، وفي مقدمتها إسبانيا واليونان وإيطاليا وتونس.يقول محمد نصر، وهو صاحب معصرة زيتون في حمص، لـ "سبوتنيك": كانت سوريا تحتل المركز السابع عالميا والثاني عربيا في إنتاج الزيتون، إلا أن عددا من العوامل أدى إلى تراجعها جراء خروج مساحات كبيرة في ريفي إدلب وحلب عن سيطرة الحكومة، إضافة إلى تدمير ونهب الكثير من كروم الزيتون خلال الحرب، وصولا إلى الحرائق غير المسبوقة التي التهمت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية العام الماضي".ورغم ذلك، يبدو نصر مستبشرا بالموسم الحالي تبعا لـ "الاقبال الممتاز على عصر الزيتون مقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت الكثير من الأراضي خارج سيطرة الدولة".وتنتشر زراعة الزيتون بشكل واسع في عموم المحافظات السورية لما لها أهمية اقتصادية مما جعل سوريا تتبوأ مكانة هامة عربيا وعالميا في زراعة الزيتون وإنتاج الزيت قبل الحرب.820 ألف طن متوقعويصنف الزيتون كأحد أبرز المحاصيل الاستراتيجية في سوريا إلى جانب الحمضيات والحبوب.وتوقع “مكتب الزيتون” في وزارة الزراعة ، إنتاج نحو 820 ألف طن من مادة الزيتون لموسم 2022 الحالي.وقالت مديرة المكتب، عبير جوهر في تصريح لـ "سبوتنيك" إن الوزارة خصصت حوالي 123 ألف طن من الإنتاج المتوقع لزيتون “المائدة”، بينما خصصت حوالي 697 ألف طن لعصر الزيتون، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن هذا الموسم نحو 125 ألف طن زيت زيتون.وبحسب جوهر، تشير التقديرات الأولية إلى تراجع إنتاج الزيتون في محافظة حمص وحلب، مع زيادة الإنتاج في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس.وتحتل محافظة اللاذقية المرتبة الأولى من إجمالي إنتاج الزيتون السوري، إذ تنتج مع طرطوس حوالي 366 ألف طن، بينما تحتل محافظة إدلب المرتبة الثانية بكمية 159 ألف طن، وثالثًا محافظة حلب بحجم إنتاج يبلغ نحو 112 ألف طن، وفقًا لمديرة مكتب “الزيتون”.وسجّلت أسعار مادة زيت الزيتون العام الحالي، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ وصل سعر الجالون (16 ليترًا) إلى حوالي 350 ألف ليرة سورية، وسط قلة الطلب على المادة، في ظل تدنّي القوة الشرائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, معصرة زيتون, أخبار سوريا اليوم