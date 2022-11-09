https://sputnikarabic.ae/20221109/نائب-رئيس-البرلمان-اللبناني-يدعو-إلى-حوار-علني-مع-سوريا-لترسيم-الحدود-البحرية-1069984494.html

نائب رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى حوار علني مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

نائب رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى حوار علني مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

دعا مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، إلى "التواصل مباشرة وعلنا مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا". 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T13:47+0000

2022-11-09T13:47+0000

2022-11-09T13:47+0000

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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه "يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن ندخل الخلافات السياسية في هذا الملف".وأضاف بو صعب، "علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علنا وأن نرسم الحدود البحرية علناً، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، عن إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".كما أشار البيان إلى أن الوفد اللبناني "يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، وسام شباط ووسام ذهبي".إلا أن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم، أكد أنه "حدث إلتباس في الاتصال بين الرئيسين عون والأسد حول موعد زيارة الوفد دمشق".وأضاف: أنه "طلب من رئيس الوفد اللبناني، إلياس بو صعب، إرسال كتاب لتحديد موعد للزيارة ووصل متأخراً لذلك لم يلغ اللقاء بل تم تأجيله بسبب عدم توافر الوقت عند الجانب السوري".وتابع عبد الكريم: "الموعد لم يتحدد ولم يناقش ولكن أُعلن من لبنان وبالتالي جاء الرد وهو لم يلغ إنما قيل يتفق عليه لاحقاً".

https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-يقول-إن-عون-والأسد-بحثا-ترسيم-الحدود-البحرية-المشتركة-بين-لبنان-وسوريا-1069351812.html

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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار سوريا اليوم