https://sputnikarabic.ae/20221109/هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-يستهدف-ميناء-نفطيا-في-شبوة-جنوب-غربي-اليمن-1069975606.html

هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" يستهدف ميناء نفطيا في شبوة جنوب غربي اليمن

هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" يستهدف ميناء نفطيا في شبوة جنوب غربي اليمن

هاجمت طائرة مُسيرة منسوبة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، ميناء نفطياً في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب غربي اليمن. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T10:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة أنصار الله هاجمت ميناء قنا في مديرية رَّضُوم [140 كيلو مترا جنوب شرقي مدينة عتق مركز محافظة شبوة]، وانفجرت قرب سفينة نفطية أثناء إفراغ حمولتها".وأضاف أن الهجوم دفع إدارة الميناء إلى إيقاف تفريغ السفينة النفطية ومغادرة الميناء الواقع على ساحل بحر العرب إلى عرض البحر.وأشار إلى أن عملية الاستهداف تماثل ما تعرض له ميناء الضَّبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" على الهجوم الجوي.وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله"، استهداف ناقلة عملاقة في ميناء الضَّبة النفطي التابع لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بهجوم جوي وصفته بـ "التحذيري"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام.وجاء هجوم الجماعة على الناقلة، في ذلك الوقت، بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة أن تدفع الحكومة اليمنية رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي