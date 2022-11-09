https://sputnikarabic.ae/20221109/والدا-بيكيه-يتهمان-شاكيرا-بالتسبب-في-اعتزال-نجلهما-كرة-القدم-1069995003.html
والدا بيكيه يتهمان شاكيرا بالتسبب في اعتزاله كرة القدم
والدا بيكيه يتهمان شاكيرا بالتسبب في اعتزاله كرة القدم
اتهم والدا جيرارد بيكيه، قائد فريق برشلونة السابق، المغنية شاكيرا بالتسبب في اعتزال نجلهما كرة القدم إثر مشاكله معها. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T18:09+0000
2022-11-09T18:09+0000
2022-11-09T18:28+0000
مجتمع
رياضة
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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن جوان بيكيه ومونتسبرات برنابيو، والدا جيرارد، قولهما "بيكيه قرر الرحيل عن برشلونة الآن حتى لا يخرج من الباب الخلفي، لقد اتخذ القرار بحثاً عن الهدوء الذي يحتاجه لحل مشاكله مع شاكيرا".وكان جيرارد بيكيه قد أعلن اعتزاله كرة القدم، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة رياضية حافلة بالبطولات.وأشار بيكيه (35 عاما) في مقطع مصور له نشره على "تويتر" إلى أن مباراة يوم السبت الماضي ضد الميريا "هي الأخيرة له في كامب نو".وظهر بيكيه في مقطع فيديو وهو يشاهد صورا لنفسه في مراحل عمرية مختلفة، ما بين وهو صبي صغير يرتدي قميص نادي أحلامه "برشلونة"، أو وهو يتعرض للمطاردة من جانب معجبيه بعد إهدائه لهم توقيعه، ثم يقول لجماهيره: "أردت أن أخبركم أنني قررت أن اللحظة قد حانت لإنهاء هذه الرحلة".وكشفت صحيفة "20minutos" الإسبانية، في وقت سابق، عن أن المغنية الكولومبية شاكيرا، حاولت العودة إلى شريكها جيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني مرتين لكنه رفض، وكان ذلك قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما ببيان مشترك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجتمع, رياضة
والدا بيكيه يتهمان شاكيرا بالتسبب في اعتزاله كرة القدم
18:09 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
اتهم والدا جيرارد بيكيه، قائد فريق برشلونة السابق، المغنية شاكيرا بالتسبب في اعتزال نجلهما كرة القدم إثر مشاكله معها.
ونقلت صحيفة
"ماركا" الإسبانية عن جوان بيكيه ومونتسبرات برنابيو، والدا جيرارد، قولهما "بيكيه قرر الرحيل عن برشلونة الآن حتى لا يخرج من الباب الخلفي، لقد اتخذ القرار بحثاً عن الهدوء الذي يحتاجه لحل مشاكله مع شاكيرا".
وكان جيرارد بيكيه قد أعلن اعتزاله كرة القدم، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة رياضية حافلة بالبطولات.
وأشار بيكيه (35 عاما) في مقطع مصور له نشره على "تويتر" إلى أن مباراة يوم السبت الماضي ضد الميريا "هي الأخيرة له في كامب نو".
وظهر بيكيه في مقطع فيديو وهو يشاهد صورا لنفسه في مراحل عمرية مختلفة، ما بين وهو صبي صغير يرتدي قميص نادي أحلامه "برشلونة"، أو وهو يتعرض للمطاردة من جانب معجبيه بعد إهدائه لهم توقيعه، ثم يقول لجماهيره: "أردت أن أخبركم أنني قررت أن اللحظة قد حانت لإنهاء هذه الرحلة".
وكشفت صحيفة "20minutos" الإسبانية
، في وقت سابق، عن أن المغنية الكولومبية شاكيرا، حاولت العودة إلى شريكها جيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني مرتين لكنه رفض، وكان ذلك قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما ببيان مشترك.