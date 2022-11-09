https://sputnikarabic.ae/20221109/وزارة-الخارجية-الإثيوبية-هناك-ترحيب-دولي-باتفاق-السلام-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-1069991228.html

وزارة الخارجية الإثيوبية: هناك ترحيب دولي باتفاق السلام مع جبهة تحرير تيغراي

وزارة الخارجية الإثيوبية: هناك ترحيب دولي باتفاق السلام مع جبهة تحرير تيغراي

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن المجتمع الدولي يقدم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق السلام، الذي توصلت إليه أديس أبابا مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لإنهاء... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T15:35+0000

2022-11-09T15:35+0000

2022-11-09T15:35+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066899093_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_98b8b79478accf37a50876f7019f1ef7.jpg

وأكدت الخارجية الإثيوبية أن العديد من الدول والمنظمات المالية الدولية أعربت عن ترحيبها بالاتفاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم الأربعاء.وقال السفير ملس ألم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحفي، إن أديس أبابا لديها موقف ثابت بالحل السلمي على أساس "الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ حقق نتائج مهمة.ولفت إلى أن اتفاقية بريتوريا للسلام، التي تتضمن وقف الأعمال العدائية هي تصريح واضح من أفريقيا لبقية العالم بأنها تستطيع حل مشاكلها وأنها لا تفتقر إلى الحكمة.وتابع: "اجتماع نيروبي بين القادة العسكريين للحكومة الفيدرالية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يمثل بداية واعدة".ولفت إلى أن حلفاء إثيوبيا وأصدقائها عبروا عن استعدادهم لدعم جهود إعادة بناء المناطق المتضررة وإعادة توطين النازحين وتأهيل مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للعودة إلى الحياة الطبيعية.ووجه السفير ملس ألم رسالة إلى الشعب الإثيوبي في الداخل والخارج حتى يكون قادرا على الدفاع عن السلام ومساعدة المتضررين من الصراع، بينما وجه رسالة للعالم للمساعدة في إعادة بناء المناطق المتضررة من النزاع.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي.وجاءت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221103/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعتبر-اتفاق-السلام-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-ترسيخا-للانتصار-على-الأرض-1069801191.html

https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-الصومالي-يتوجه-إلى-إريتريا-لبحث-عودة-آلاف-الجنود-الذين-كانوا-في-عداد-المفقودين-1069952378.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار إثيوبيا