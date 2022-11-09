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وزير الخارجية المصري يجري عدة لقاءات على هامش "كوب - 27"
وزير الخارجية المصري يجري عدة لقاءات على هامش "كوب - 27"
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، عدة لقاءات على هامش قمة المناخ "كوب - 27"، شملت مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:47+0000
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ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، في تصريحات، أشار فيها إلى أن التصريحات تأتي في إطار حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر مع الوفود للتعرف على وجهات النظر المختلفة إزاء القضايا المطروحة للنقاش.وقال وزير الخارجية المصري إن الرئاسة المصرية للمؤتمر تحرص على نجاح "كوب - 27"، مشيرا إلى أنها تقدم الدعم لجميع الوفود، في إطار التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن كل من المسؤولين الروسي والتركي أشادا بالإعداد الموضوعي والتنظيمي للمؤتمر، مشيرا إلى أنهما أعربا عن حرصهما على تبني مواقف بناءة بما يسهم في خروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من العمل المتعلق بالمناخ.وانطلقت الأحد، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221108/مجلس-الوزراء-السعودي-يناقش-عدة-قضايا-أبرزها-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-1069955473.html
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وزير الخارجية المصري يجري عدة لقاءات على هامش "كوب - 27"

13:47 GMT 09.11.2022
© Photo / Egypt MFAوزير الخارجية المصرية سامح شكري يستقبل مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يستقبل مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Photo / Egypt MFA
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، عدة لقاءات على هامش قمة المناخ "كوب - 27"، شملت مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، في تصريحات، أشار فيها إلى أن التصريحات تأتي في إطار حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر مع الوفود للتعرف على وجهات النظر المختلفة إزاء القضايا المطروحة للنقاش.
وقال وزير الخارجية المصري إن الرئاسة المصرية للمؤتمر تحرص على نجاح "كوب - 27"، مشيرا إلى أنها تقدم الدعم لجميع الوفود، في إطار التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات.
صورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن كل من المسؤولين الروسي والتركي أشادا بالإعداد الموضوعي والتنظيمي للمؤتمر، مشيرا إلى أنهما أعربا عن حرصهما على تبني مواقف بناءة بما يسهم في خروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من العمل المتعلق بالمناخ.
وانطلقت الأحد، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
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