https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-الخارجية-المصري-يجري-عدة-لقاءات-على-هامش-كوب---27-1069984358.html
وزير الخارجية المصري يجري عدة لقاءات على هامش "كوب - 27"
وزير الخارجية المصري يجري عدة لقاءات على هامش "كوب - 27"
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، عدة لقاءات على هامش قمة المناخ "كوب - 27"، شملت مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:47+0000
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ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، في تصريحات، أشار فيها إلى أن التصريحات تأتي في إطار حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر مع الوفود للتعرف على وجهات النظر المختلفة إزاء القضايا المطروحة للنقاش.وقال وزير الخارجية المصري إن الرئاسة المصرية للمؤتمر تحرص على نجاح "كوب - 27"، مشيرا إلى أنها تقدم الدعم لجميع الوفود، في إطار التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن كل من المسؤولين الروسي والتركي أشادا بالإعداد الموضوعي والتنظيمي للمؤتمر، مشيرا إلى أنهما أعربا عن حرصهما على تبني مواقف بناءة بما يسهم في خروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من العمل المتعلق بالمناخ.وانطلقت الأحد، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221108/مجلس-الوزراء-السعودي-يناقش-عدة-قضايا-أبرزها-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-1069955473.html
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العالم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, مصر, أخبار مصر الآن
وزير الخارجية المصري يجري عدة لقاءات على هامش "كوب - 27"
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، عدة لقاءات على هامش قمة المناخ "كوب - 27"، شملت مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، في تصريحات، أشار فيها إلى أن التصريحات تأتي في إطار حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر
مع الوفود للتعرف على وجهات النظر المختلفة إزاء القضايا المطروحة للنقاش.
وقال وزير الخارجية المصري إن الرئاسة المصرية للمؤتمر تحرص على نجاح "كوب - 27"، مشيرا إلى أنها تقدم الدعم لجميع الوفود
، في إطار التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن كل من المسؤولين الروسي والتركي أشادا بالإعداد الموضوعي والتنظيمي للمؤتمر، مشيرا إلى أنهما أعربا عن حرصهما على تبني مواقف بناءة بما يسهم في خروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من العمل
المتعلق بالمناخ.
وانطلقت الأحد، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.