https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-الدفاع-الروسي-يأمر-بسحب-القوات-عبر-نهر-دنيبر-1069991034.html

وزير الدفاع الروسي يأمر بسحب القوات عبر نهر دنيبر

وزير الدفاع الروسي يأمر بسحب القوات عبر نهر دنيبر

وافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T15:29+0000

2022-11-09T15:29+0000

2022-11-09T15:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068037601_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_254709e34521843f5020640a66b2a132.jpg

وقال شويغو "المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر".كما أكد قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال إبلاغه وزير الدفاع سيرغي شويغو إن "الوضع في منطقة العملية الخاصة مستقر بشكل عام".وأردف سوروفيكين: "على الرغم من الخسائر الكبيرة في القوة والآليات، فإن العدو لا يتوانى عن الهجوم، ولكن جميع هجماته تم قمعها في الوقت المناسب".ونوه سوروفيكين إلى أن "القوات الروسية تقوم بالتقدم على محاور شتى".وقال إن أوكرانيا مستعدة لاستخدام أساليب حرب محظورة في منطقة مدينة خيرسون وشن هجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.أفاد قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية سيرغي سوروفكين بأنه تم إجلاء أكثر من 115 ألف شخص من الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمنطقة خيرسون.في وقت سابق، تم إجراء استفتاء على أراضي مقاطعة خيرسون، حيث تم اتخاذ قرار لإعادة توحيد المنطقة مع روسيا.في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم. لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادًا على تطور الوضع.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, عمليات عسكرية, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو