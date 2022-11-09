وزير الدفاع الروسي يأمر بسحب القوات عبر نهر دنيبر
15:29 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 15:31 GMT 09.11.2022)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation/
وافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.
وقال شويغو "المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر".
من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. يقترح اتخاذ الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
كما أكد قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال إبلاغه وزير الدفاع سيرغي شويغو إن "الوضع في منطقة العملية الخاصة مستقر بشكل عام".
وأضاف سوروفيكين: "الإمكانيات القتالية لقوات المجموعات المشتركة في زيادة كبيرة، وتم زيادة عدد الطواقم في المعركة نتيجة التعبئة حيث تم إنشاء احتياطي (من القوات)".
وأردف سوروفيكين: "على الرغم من الخسائر الكبيرة في القوة والآليات، فإن العدو لا يتوانى عن الهجوم، ولكن جميع هجماته تم قمعها في الوقت المناسب".
ونوه سوروفيكين إلى أن "القوات الروسية تقوم بالتقدم على محاور شتى".
وقال إن أوكرانيا مستعدة لاستخدام أساليب حرب محظورة في منطقة مدينة خيرسون وشن هجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
أفاد قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية سيرغي سوروفكين بأنه تم إجلاء أكثر من 115 ألف شخص من الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمنطقة خيرسون.
وقال "العدو يطلق النار بشكل عشوائي على المدينة ، ومن الممكن استخدام أساليب الحرب المحظورة. قررت الإدارة الإقليمية إجلاء السكان من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى لهذا السبب. حاليًا ، الجميع ، و واضاف "هذا اكثر من 115 الف شخص غادروا هذه المنطقة. بذلنا قصارى جهدنا لضمان سلامتهم اثناء الاخلاء".
في وقت سابق، تم إجراء استفتاء على أراضي مقاطعة خيرسون، حيث تم اتخاذ قرار لإعادة توحيد المنطقة مع روسيا.
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم. لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادًا على تطور الوضع.
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم. لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادًا على تطور الوضع.