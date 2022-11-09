https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-الزراعة-التركي-يقول-إن-أردوغان-يعتزم-بحث-إمدادات-الحبوب-الروسية-مع-بوتين-على-هامش-قمة-العشرين-1069971168.html

وزير الزراعة التركي يقول إن أردوغان يعتزم بحث إمدادات الحبوب الروسية مع بوتين على هامش قمة العشرين

وزير الزراعة التركي يقول إن أردوغان يعتزم بحث إمدادات الحبوب الروسية مع بوتين على هامش قمة العشرين

قال وزير الزراعة التركي وحيد كيريشجي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T09:21+0000

2022-11-09T09:21+0000

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أنقرة- سبوتنيك. وأوضح كيريشجي، في حديث لقناة "إيه خبر" التركية، أن "قمة العشرين تنعقد الأسبوع المقبل في إندونيسيا، وخلال لقاء مرتقب مع الرئيس بوتين يعتزم الرئيس أردوغان مناقشة تفاصيل مسألة إمدادات الحبوب الروسية إلى الدول الأكثر احتياجًا".وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع الحكومة، أمس الأول، إن بلاده تخطط لمعالجة القمح الروسي وتصديره للدول النامية مجانا، موضحًا: "سنعالج القمح الروسي ونصدره للدول النامية مجانا".وأشار الوزير إلى أن أنقرة "ستحصل على القمح الروسي مجانا، وستنقل الحبوب التي ستعالج في تركيا إلى 8 دول"، لافتًا إلى أن "القمح الذي نحصل عليه مجانا يقدم في شكل دقيق مجانا بحسب رغبة رئيسنا".وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.في 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221108/أنقرة-تخطط-لمنح-الحبوب-الروسية-مجانا-للدول-النامية-بعد-معالجتها-محليا-1069948504.html

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