https://sputnikarabic.ae/20221109/وفاة-لاعب-كرة-يد-أردني-أثناء-مباراة-لفريقه-فيديو-1069982359.html
وفاة لاعب كرة يد أردني أثناء مباراة لفريقه... فيديو
وفاة لاعب كرة يد أردني أثناء مباراة لفريقه... فيديو
توفي لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد، عادل بكر عطاري، (36 سنة) إثر نوبة قلبية داهمته أثناء مشاركته في مباراة فريقه "كفرنجة" أمام فريق "السلط"، في بطولة كأس... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:06+0000
2022-11-09T13:06+0000
2022-11-09T13:06+0000
منوعات
أخبار الأردن
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وأظهر تسجيل مصور لحظة سقوط اللاعب على أرضية الملعب خلال المباراة، مساء الإثنين الماضي، حيث فوجئ زملاؤه بسقوط اللاعب نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة.وجرى تقديم الإسعافات الأولية للاعب وإجراء عملية إنعاش للقلب، لكن أزمة قلبية ثانية فاجأته فور وصوله إلى المستشفى لكنها تمكنت منه هذه المرة وفارق الحياة.ونعى اتحاد كرة اليد الأردني، أمس اللاعب، وقرر تأجيل مباراتي كأس الأردن، اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء، لأجل غير مسمى، حدادًا على وفاة اللاعب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الأردن
وفاة لاعب كرة يد أردني أثناء مباراة لفريقه... فيديو
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توفي لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد، عادل بكر عطاري، (36 سنة) إثر نوبة قلبية داهمته أثناء مشاركته في مباراة فريقه "كفرنجة" أمام فريق "السلط"، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد.
وأظهر تسجيل مصور لحظة سقوط اللاعب على أرضية الملعب خلال المباراة، مساء الإثنين الماضي، حيث فوجئ زملاؤه بسقوط اللاعب نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة.
وجرى تقديم الإسعافات الأولية للاعب وإجراء عملية إنعاش للقلب، لكن أزمة قلبية ثانية فاجأته فور وصوله إلى المستشفى لكنها تمكنت منه هذه المرة وفارق الحياة.
ونعى اتحاد كرة اليد الأردني، أمس اللاعب، وقرر تأجيل مباراتي كأس الأردن، اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء، لأجل غير مسمى، حدادًا على وفاة اللاعب.