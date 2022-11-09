https://sputnikarabic.ae/20221109/وفاة-نائب-رئيس-إدارة-منطقة-خيرسون-كيريل-ستريموسوف--1069983670.html
وفاة نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون كيريل ستريموسوف
وفاة نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون كيريل ستريموسوف
أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة خيرسون، اليوم الأربعاء، وفاة نائب رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في حادث سير. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:22+0000
2022-11-09T13:22+0000
2022-11-09T13:59+0000
روسيا
مصرع
أخبار أوكرانيا
إدارة
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وقالت الخدمة الصحفية: "لقد كان حقا حادث سير".وأكدت الإدارة الإقليمية للصحافيين صحة هذه المعلومات.من جهتها، صرحت وزارة الصحة في منطقة خرسون أنها توضح حالة ستريموسوف، وتؤكد فقط حقيقة هيئة الطرق والمواصلات وأن المعلومات المتعلقة بوفاته ليست رسمية.وقالت وزارة الصحة في المنطقة في رسالة برقية "اليوم ، 9 نوفمبر 2022 ، تعرض نائب رئيس منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف لحادث".وصرح وزير الصحة في مقاطعة خيرسون، فاديم إلمييف، للصحفيين بأن الحادث وقع على طريق خيرسون - أرميانسك السريع.وقد أعرب محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجيف، عن تعازيه في وفاة ستريموسوف.وغادرت سيارة إسعاف متوجهة إلى مكان وقوع حادث على الطريق السريع خيرسون - جيشانسك، حسبما حددته وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون.وكتب أكسيونوف عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "توفي كيريل سيرغيفيتش ستريموسوف. مأساة كبيرة وخسارة لا تعوض. لا توجد كلمات. كان مقاتلا حقيقيا، ووطنيا لروسيا، وشخصا أمينا وشجاعا. أخلص وأعمق التعازي لعائلة وأصدقاء كيريل سيرغيفيتش... كل ما هو ضروري سيتم توفيره لدعم الأسرة".
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روسيا, مصرع, أخبار أوكرانيا, إدارة
روسيا, مصرع, أخبار أوكرانيا, إدارة
وفاة نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون كيريل ستريموسوف
13:22 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة خيرسون، اليوم الأربعاء، وفاة نائب رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في حادث سير.
وقالت الخدمة الصحفية: "لقد كان حقا حادث سير".
وأكدت الإدارة الإقليمية للصحافيين صحة هذه المعلومات.
من جهتها، صرحت وزارة الصحة في منطقة خرسون أنها توضح حالة ستريموسوف، وتؤكد فقط حقيقة هيئة الطرق والمواصلات وأن المعلومات المتعلقة بوفاته ليست رسمية.
وقالت وزارة الصحة في المنطقة في رسالة برقية "اليوم ، 9 نوفمبر 2022 ، تعرض نائب رئيس منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف لحادث".
وصرح وزير الصحة في مقاطعة خيرسون، فاديم إلمييف، للصحفيين بأن الحادث وقع على طريق خيرسون - أرميانسك السريع.
وقال: "في الواقع أستطيع أن أؤكد أن كيريل تعرض لحادث. لم أتلق معلومات حتى الآن عن الوفاة من الأطباء. توجهت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث".
وقد أعرب محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجيف، عن تعازيه في وفاة ستريموسوف.
وغادرت سيارة إسعاف متوجهة إلى مكان وقوع حادث على الطريق السريع خيرسون - جيشانسك، حسبما حددته وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون.
ووصف رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، وفاة نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف بأنها مأساة كبيرة ووعد بدعم أسرته.
وكتب أكسيونوف عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "توفي كيريل سيرغيفيتش ستريموسوف. مأساة كبيرة وخسارة لا تعوض. لا توجد كلمات. كان مقاتلا حقيقيا، ووطنيا لروسيا، وشخصا أمينا وشجاعا. أخلص وأعمق التعازي لعائلة وأصدقاء كيريل سيرغيفيتش... كل ما هو ضروري سيتم توفيره لدعم الأسرة".