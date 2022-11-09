https://sputnikarabic.ae/20221109/وكالة-إيرانية-تنفي-مزاعم-الغرب-الجديدة-بشأن-تبادل-سري-لمعدات-عسكرية-مع-روسيا-1069970036.html

وكالة إيرانية تنفي مزاعم الغرب الجديدة بشأن "تبادل سري لمعدات عسكرية مع روسيا"

وكالة إيرانية تنفي مزاعم الغرب الجديدة بشأن "تبادل سري لمعدات عسكرية مع روسيا"

نفت وسائل إعلام إيرانية، ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، عن تبادل سري لمعدات عسكرية بين إيران وروسيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T08:47+0000

2022-11-09T08:47+0000

2022-11-09T08:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار إيران

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وقالت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نقلا عن مصدر أمني إيراني، إن "شبكة سكاي نيوز أعلنت في أنباء كاذبة أن طائرة عسكرية روسية وصلت سرا إلى طهران في أغسطس/ آب من هذا العام لتبادل المعدات العسكرية الغربية التي حصلت عليها روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بطائرات إيرانية من دون طيار".وأكد المصدر الإيراني، أنه "لم يتم تسيير مثل هذه الرحلة إلى إيران أصلا"، مشيراً إلى أن "وسائل الإعلام الغربية والمعارضة للنظام الإيراني منذ فترة ومن خلال نشر الأخبار الكاذبة والتقارير المفبركة تتخذ سياسة إقحام إيران في الأزمة الأوكرانية قسرا رغم إعلان طهران سياسة الحياد".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.وأدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية، مشيرا إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا كاذبة تماما فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليًا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات.وفي وقت سابق، زعمت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن روسيا أرسلت إلى إيران بعض أنظمة الأسلحة التي صادرتها من الدول الغربية في أوكرانيا، وادعت أن "طهران وموسكو اتفقتا قبل أيام على صفقة طائرات مسيّرة بقيمة 200 مليون يورو ستصدرها إيران لروسيا".

https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-المسلحة-الإيرانية-تقول-إن-النظام-الحاكم-في-أوكرانيا-تابع-لـالصهاينة-والأمريكيين-بامتياز-1069886944.html

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