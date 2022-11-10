https://sputnikarabic.ae/20221110/أكثر-من-ألف-مرتزق-أجنبي-يقاتلون-إلى-جانب-كييف-في-مدينة-زابوروجيه-1069998909.html

أكثر من ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب كييف في مدينة زابوروجيه

أكثر من ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب كييف في مدينة زابوروجيه

قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوريجيه الإقليمية، يوم الأربعاء، إن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا في مدينة زابوريجيه... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T00:19+0000

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال روغوف في ظهور متلفز على هيئة الإذاعة الروسية زفيزدا: "لم يعد العدد في الفيلق الأجنبي المعاير يقدر بالمئات، فقد تجاوز بالفعل ألف [مرتزقة] في المدينة نفسها".وأضاف أن هؤلاء يشملون مرتزقة من جورجيا وبولندا.وقال المسؤول إن حوالي 700 جندي من الجيش الأوكراني قد يحاولون السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في المستقبل القريب.وقال روغوف "ما لا يقل عن 700 شخص يمكننا رؤيتهم مستعدون بالفعل للهجوم على محطة الطاقة النووية والاستيلاء عليها"، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نضيف هنا قوارب مدرعة ومجموعة من عدة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين هم على خط التماس".وأضاف أن حوالي 300 جندي وصلوا مؤخرا إلى المنطقة ويتدربون حاليا على إخضاع نهر دنيبر والاستيلاء على أهداف كبيرة، مثل محطة زابوروجيه للطاقة النووية.ونقل روغوف عن معلومات استخباراتية قولها إن مهمة القوات هي التقدم إلى مدينة بيرديانسك، وقطع القوات الروسية عن الطريق البري إلى شبه جزيرة القرم، ومهاجمة المحطة.وقال المسؤول: "بعبارة أخرى، للهجوم على محطة الطاقة النووية والتقدم إلى بيرديانسك - هذان هما السيناريوهان الرئيسيان المرئيان والواضحان، وأخشى أن يحاولا تنفيذهما في المستقبل القريب".محطة زابوروجيه التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج، وخلال العملية العسكرية في أوكرانيا، التي شنتها روسيا في 24 فبراير، سقطت المنشأة والمنطقة المحيطة بها تحت سيطرة القوات الروسية.وفي أوائل سبتمبر، وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى المحطة.وقاد رئيس وفد روساتوم وموظفي المحطة الوفد عبر أراضيه وأظهر أقساما تضررت أثناء القصف من جانب القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220908/غروسي-يطلق-مشاورات-حول-منطقة-الحماية-في-محطة-زابوريجيه-للطاقة-النووية--1067455264.html

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