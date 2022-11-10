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https://sputnikarabic.ae/20221110/أمريكا-شركاؤنا-التجاريون-لم-يتلاعبوا-بالعملة-لكن-7-منهم-يستحقون-المراقبة-1070036591.html
أمريكا: شركاؤنا التجاريون لا يتلاعبون بالعملة لكن 7 منهم يستحقون "المراقبة"
أمريكا: شركاؤنا التجاريون لا يتلاعبون بالعملة لكن 7 منهم يستحقون "المراقبة"
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، إن الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة لا يتلاعبون بأسعار صرف عملاتهم مقابل الدولار، رغم أنها وضعت 7 دول... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T18:10+0000
2022-11-10T18:12+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في تقرير لها: "وفقا لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988، يخلص تقريرنا إلى أنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة تلاعب بسعر الصرف بين عملته والدولار، وذلك لأغراض منع التعديلات الفعالة في ميزان المدفوعات أو اكتساب ميزة تنافسية غير عادلة على المستوى الدولي، خلال الأرباع الأربعة حتى يونيو 2022".تقدم وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا نصف سنوي إلى الكونغرس حول سياسات الاقتصاد الكلي والعملات الأجنبية لشركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة. وقال التقرير إن سويسرا تلبي جميع المعايير الثلاثة بموجب قانون تيسير وإنفاذ التجارة لعام 2015 على مدار الفصول المنتهية في يونيو/ حزيران.وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت سبع دول - الصين واليابان وكوريا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان - في "قائمة المراقبة" لأنها تستحق اهتماما وثيقا بممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي. وحثت الصين على زيادة الشفافية في القضايا المتعلقة بالعملة.وأضاف البيان أن "فشل الصين في نشر التدخل في النقد الأجنبي والافتقار الواسع للشفافية حول السمات الرئيسية لآلية سعر الصرف لديها، يجعل منها منطقة نائية بين الاقتصادات الكبرى ويستدعي مراقبة وزارة الخزانة عن كثب".
https://sputnikarabic.ae/20221106/أوروبا-تتهم-أمريكا-بخرق-قواعد-التجارة-العالمية-وتحذر-من-ردود-فعل-انتقامية-1069888928.html
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار ألمانيا
اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار ألمانيا

أمريكا: شركاؤنا التجاريون لا يتلاعبون بالعملة لكن 7 منهم يستحقون "المراقبة"

18:10 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 18:12 GMT 10.11.2022)
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، إن الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة لا يتلاعبون بأسعار صرف عملاتهم مقابل الدولار، رغم أنها وضعت 7 دول ضمن قائمة المراقبة.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في تقرير لها: "وفقا لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988، يخلص تقريرنا إلى أنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة تلاعب بسعر الصرف بين عملته والدولار، وذلك لأغراض منع التعديلات الفعالة في ميزان المدفوعات أو اكتساب ميزة تنافسية غير عادلة على المستوى الدولي، خلال الأرباع الأربعة حتى يونيو 2022".
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
أوروبا تتهم أمريكا بخرق قواعد التجارة العالمية وتحذر من ردود فعل انتقامية
6 نوفمبر, 17:09 GMT
تقدم وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا نصف سنوي إلى الكونغرس حول سياسات الاقتصاد الكلي والعملات الأجنبية لشركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة. وقال التقرير إن سويسرا تلبي جميع المعايير الثلاثة بموجب قانون تيسير وإنفاذ التجارة لعام 2015 على مدار الفصول المنتهية في يونيو/ حزيران.
وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت سبع دول - الصين واليابان وكوريا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان - في "قائمة المراقبة" لأنها تستحق اهتماما وثيقا بممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي. وحثت الصين على زيادة الشفافية في القضايا المتعلقة بالعملة.
وأضاف البيان أن "فشل الصين في نشر التدخل في النقد الأجنبي والافتقار الواسع للشفافية حول السمات الرئيسية لآلية سعر الصرف لديها، يجعل منها منطقة نائية بين الاقتصادات الكبرى ويستدعي مراقبة وزارة الخزانة عن كثب".
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