https://sputnikarabic.ae/20221110/أمريكا-قلقة-من-احتمالية-إجراء-كوريا-الشمالية-تجربة-صاروخ-باليستي-طويل-المدى-وتجربة-نووية-قريبا-1070040426.html
أمريكا قلقة من احتمالية إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي طويل المدى وتجربة نووية قريبا
أمريكا قلقة من احتمالية إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي طويل المدى وتجربة نووية قريبا
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن أمريكا قلقة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة صاروخ باليستي طويل المدى، بالإضافة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T21:50+0000
2022-11-10T21:50+0000
2022-11-10T21:50+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إفادة صحفية: "نحن قلقون أيضا بشأن المزيد من التجارب الصاروخية بعيدة المدى المحتملة بالإضافة إلى إمكانية إجراء تجربة نووية".وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية 2022، إذ تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.وفي وقت سابق، أعلن جيش كوريا الشمالية أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.ونقلت وكالة "يونهاب" عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".وأعلنت سيئول في وقت سابق أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، سيعقد قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء حضورهما القمتين الإقليميتين في كمبوديا وإندونيسيا.وقال سوليفان إن قمة بايدن - يون سيتم عقدها إلى جانب قمة ثلاثية يشارك فيها الرئيسان ورئيس الوزراء الياباني، في كمبوديا، حيث سيحضر الرئيسان قمة شرق آسيا، التي تضم أيضا رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-تهدد-كوريا-الشمالية-بإرسال-حاملة-طائرات-ردا-على-تجارب-نووية-1069929269.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا قلقة من احتمالية إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي طويل المدى وتجربة نووية قريبا
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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن أمريكا قلقة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة صاروخ باليستي طويل المدى، بالإضافة إلى تجربة نووية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إفادة صحفية: "نحن قلقون أيضا بشأن المزيد من التجارب الصاروخية بعيدة المدى المحتملة بالإضافة إلى إمكانية إجراء تجربة نووية".
وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية 2022، إذ تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.
وفي وقت سابق، أعلن جيش كوريا الشمالية أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة
بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".
وأعلنت سيئول في وقت سابق أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، سيعقد قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء حضورهما القمتين الإقليميتين في كمبوديا وإندونيسيا.
وقال سوليفان إن قمة بايدن - يون سيتم عقدها إلى جانب قمة ثلاثية يشارك فيها الرئيسان ورئيس الوزراء الياباني، في كمبوديا، حيث سيحضر الرئيسان قمة شرق آسيا، التي تضم أيضا رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء.