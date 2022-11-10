https://sputnikarabic.ae/20221110/أمير-قطر-يبعث-برقية-تعزية-إلى-ملك-السعودية-1070009315.html
أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية
أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية
بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T09:15+0000
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وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه بالإضافة إلى برقية أمير البلاد، بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الملك السعودي لتعزيته في وفاة والدة الأمير متعب.وأعلن الديوان الملكي السعودي أمس وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
https://sputnikarabic.ae/20220731/الديوان-الملكي-يعلن-وفاة-أميرة-سعودية-1065800136.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية
09:15 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"
، أنه بالإضافة إلى برقية أمير البلاد، بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الملك السعودي لتعزيته في وفاة والدة الأمير متعب.
وأعلن الديوان الملكي السعودي أمس وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.