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أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية
أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية
بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T09:15+0000
2022-11-10T09:17+0000
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وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه بالإضافة إلى برقية أمير البلاد، بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الملك السعودي لتعزيته في وفاة والدة الأمير متعب.وأعلن الديوان الملكي السعودي أمس وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
https://sputnikarabic.ae/20220731/الديوان-الملكي-يعلن-وفاة-أميرة-سعودية-1065800136.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم

أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية

09:15 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 10.11.2022)
© AP Photo / Uncreditedالعاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Uncredited
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بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه بالإضافة إلى برقية أمير البلاد، بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الملك السعودي لتعزيته في وفاة والدة الأمير متعب.
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
31 يوليو, 14:19 GMT
وأعلن الديوان الملكي السعودي أمس وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
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