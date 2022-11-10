https://sputnikarabic.ae/20221110/إصابة-طائرة-مدنية-بعيار-ناري-أثناء-هبوطها-في-مطار-بيروت-اخترق-قمرة-الركاب-1070031987.html
إصابة طائرة مدنية بعيار ناري أثناء هبوطها في مطار بيروت... اخترق قمرة الركاب
إصابة طائرة مدنية بعيار ناري أثناء هبوطها في مطار بيروت... اخترق قمرة الركاب
أصاب عيار ناري، اليوم الخميس، طائرة نقل ركاب تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، أثناء هبوطها، حيث اخترق الرصاص بدن الطائرة، ولم تعرف ملابسات الحادث بعد. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:08+0000
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ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية، عن مصدر في الشركة قوله، إن رصاصة "طائشة" أصابت الطائرة أثناء هبوطها، مضيفا أن الطلقة النارية "اخترقت" سطح الطائرة إلى الداخل لكنها لم تتسبب بأذى لأحد.وحذر المصدر من مواصلة عمليات إطلاق الرصاص في محيط المطار، قائلا إن طائرات أخرى أصيبت في السابق وهي متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي، لكن هذه المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها.ودعا المسؤول في الشركة السلطات ذات الصلة إلى التدخل لمعالجة مشكلة الطيور أيضا، والتي باتت تشكل خطرا على الملاحة الجوية "مماثلا وربما أكثر خطرا" من إطلاق الرصاص بالقرب من المطار.ونشرت "إل بي سي" مجموعة من الصور للطائرة المصابة اليوم الخميس، والتي تظهر فجوة كبيرة وواضحة على الجانب العلوي من الطائرة، فوق منطقة حفظ الأمتعة الشخصية، وكان بالإمكان رؤية السماء من خلال هذا الثقب.يشكل إطلاق النار العشوائي في لبنان خاصة خلال الاحتفالات العامة والخاصة، ظاهرة مثيرة للقلق في السنوات القليلة الماضية، حيث تسبب في تلفيات بطائرات في مطار بيروت سابقا، كما تسبب في حالات وفاة وإصابات خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220529/توقيف-مواطن-سعودي-في-مطار-بيروت-أثناء-محاولة-تهريب-مخدرات-1062849373.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
إصابة طائرة مدنية بعيار ناري أثناء هبوطها في مطار بيروت... اخترق قمرة الركاب
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أصاب عيار ناري، اليوم الخميس، طائرة نقل ركاب تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، أثناء هبوطها، حيث اخترق الرصاص بدن الطائرة، ولم تعرف ملابسات الحادث بعد.
ونقلت شبكة
"إل بي سي" اللبنانية، عن مصدر في الشركة قوله، إن رصاصة "طائشة" أصابت الطائرة أثناء هبوطها، مضيفا أن الطلقة النارية "اخترقت" سطح الطائرة إلى الداخل لكنها لم تتسبب بأذى لأحد.
وحذر المصدر من مواصلة عمليات إطلاق الرصاص
في محيط المطار، قائلا إن طائرات أخرى أصيبت في السابق وهي متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي، لكن هذه المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها.
ودعا المسؤول في الشركة السلطات ذات الصلة إلى التدخل لمعالجة مشكلة الطيور أيضا، والتي باتت تشكل خطرا على الملاحة الجوية "مماثلا وربما أكثر خطرا" من إطلاق الرصاص بالقرب من المطار.
ونشرت "إل بي سي" مجموعة من الصور للطائرة المصابة اليوم الخميس، والتي تظهر فجوة كبيرة وواضحة على الجانب العلوي من الطائرة، فوق منطقة حفظ الأمتعة الشخصية، وكان بالإمكان رؤية السماء من خلال هذا الثقب.
يشكل إطلاق النار العشوائي
في لبنان خاصة خلال الاحتفالات العامة والخاصة، ظاهرة مثيرة للقلق في السنوات القليلة الماضية، حيث تسبب في تلفيات بطائرات في مطار بيروت سابقا، كما تسبب في حالات وفاة وإصابات خطيرة.