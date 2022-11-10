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https://sputnikarabic.ae/20221110/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا--1069999081.html
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الخميس، في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ونيكولاييف وشيركاسي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة الإنذار بالغارات... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T00:25+0000
2022-11-10T00:39+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. كما بدت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقة زابوروجيه الروسية.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 1 نوفمبر إن حوالي 40 في المائة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20221105/إنذار-بالغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1069850101.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا

00:25 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 00:39 GMT 10.11.2022)
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورسيارات تصطف في طوايبر طويلة أمام محطات البنزين في أوديسا
سيارات تصطف في طوايبر طويلة أمام محطات البنزين في أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Стрингер
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صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الخميس، في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ونيكولاييف وشيركاسي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة الإنذار بالغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. كما بدت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقة زابوروجيه الروسية.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
5 نوفمبر, 08:13 GMT
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 1 نوفمبر إن حوالي 40 في المائة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
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