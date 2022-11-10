https://sputnikarabic.ae/20221110/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا--1069999081.html

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا

صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الخميس، في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ونيكولاييف وشيركاسي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة الإنذار بالغارات... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T00:25+0000

2022-11-10T00:25+0000

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. كما بدت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقة زابوروجيه الروسية.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 1 نوفمبر إن حوالي 40 في المائة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

https://sputnikarabic.ae/20221105/إنذار-بالغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1069850101.html

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