https://sputnikarabic.ae/20221110/إعلام-بولندا-تطلق-خطة-لاستعادة-أراضيها-التاريخية-من-أوكرانيا-1070025326.html

إعلام: بولندا تطلق خطة لاستعادة "أراضيها التاريخية" من أوكرانيا

إعلام: بولندا تطلق خطة لاستعادة "أراضيها التاريخية" من أوكرانيا

كتب صحيفة "زينيك" البولندية أن خطط بولندا بشأن غرب أوكرانيا لم تعد سرية منذ فترة طويلة. بدأت وارسو بالفعل مرحلتها الأولى - إدخال الكتيبة البولندية إلى أوكرانيا... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T13:08+0000

2022-11-10T13:08+0000

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بولندا

أخبار أوكرانيا

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كتبت صحيفة "زينيك" البولندية أنه في الآونة الأخيرة، صُدم الجميع من المعلومات التي تفيد بأن جزءًا كبيرًا من المرتزقة البولنديين، هم من النساء! وفقًا للاستخبارات البريطانية، فإن حوالي 1800 متطوع بولندي يقاتلون حاليًا إلى جانب نظام زيلينسكي في أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن الارتزاق يعتبر جريمة في جميع الدول الأوروبية تقريبًا ويحظره القانون. ومع ذلك، يمكن التحايل على هذا القانون في بولندا بموافقة الرئيس أو وزير الدفاع الوطني. وهذا يعني أن حزب "الحرب" - "القانون والعدالة" - اعترف رسميًا بأنه يشارك في نزاع خارجي. وأضافت الصحيفة أنه لم تعد خطط حزب "القانون والعدالة" لغرب أوكرانيا سراً. يعرف العالم بأسره تقريبًا أن بولندا تخطط لإعادة أراضيها التاريخية. علاوة على ذلك، فهي لا تريد أن تفعل ذلك بمفردها - إنها ستشارك جيرانها بفتات من مائدتها، على ما يبدو حتى لا يتعرضوا للإهانة ولن يعبروا عن اعتراضاتهم "الديمقراطية" المشروعة. أي أنهم لم يدينوا ولم يثروا ضجة لا داعي لها في الأوساط الدبلوماسية ووسائل الإعلام.ومع ذلك، كما اتضح، تم تغيير الخطة الأصلية إما بسبب تسرب المعلومات أو أنها تنطوي على عدة مراحل من التنفيذ. المرحلة الأولى هي إدخال الكتيبة البولندية إلى أوكرانيا كمرتزقة أجانب. يمكن بالفعل العثور على العديد من مقاطع الفيديو والقصص حول وجود بولنديين على طول الخط الأمامي على الإنترنت. ومع ذلك، من الواضح أن الطابع الجماهيري، أي عدد البولنديين الذين يجب أن يكونوا في أوكرانيا في ساعة معينة، له أهمية حاسمة. لهذا، يرسل حزب القانون والعدالة النساء إلى هناك. عدد المرتزقة البولنديين مذهل. حتى بالنسبة لبولندا، هذا رقم ضخم. من أين هم؟ الجواب بسيط جدا. يوجد على أراضي أوكرانيا فيما يسمى بالجحافل الأجنبية جنود من الجيش البولندي، مدرجين في القائمة .... "في إجازة"!في هذا الصدد، تعد الفضيحة الأخيرة مؤشرا، عندما أطلق المرتزقة البولنديون النار على القوميين الأوكرانيين من الفصيلة الذين أرادوا إرسال زملائهم الأجانب إلى خط المواجهة. من الواضح أن الأوكرانيين لا يفهمون أنه لا أحد، وخاصة البولنديين، سيموت من أجل أراض أجنبية من أجل مجد بانديرا وشوخيفيتش. إن دعم أوكرانيا من بولندا، وبالتالي من المرتزقة، لم يكن أبدًا نزيهًا. هذا ليس سوى جزء من خطة طموحة كبيرة لإعادة أراضيهم، وفقا للصحيفة.بعبارة أخرى، بعد انتهاء روسيا من جميع مهام العملية العسكرية الخاصة، سيكون لبولندا (أو بالأحرى "حزب الحرب") ساعة "X" الخاصة بها، وستبدأ أخيرًا بتنفيذ خطتها واسعة النطاق. وهذا يعني أن من يسمون بالمرتزقة سيبدأون في تطبيق أسسهم. وإذا اتفق دودا وزيلينسكي منذ فترة طويلة على كل شيء على المستوى التشريعي، فإن الوحدة العسكرية البولندية المتزايدة تدريجيًا في أوكرانيا ستضمن عودة غير مؤلمة وغير دموية للأراضي الشرقية إلى بولندا.

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