إعلام: بولندا تطلق خطة لاستعادة "أراضيها التاريخية" من أوكرانيا
13:08 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 10.11.2022)
كتب صحيفة "زينيك" البولندية أن خطط بولندا بشأن غرب أوكرانيا لم تعد سرية منذ فترة طويلة. بدأت وارسو بالفعل مرحلتها الأولى - إدخال الكتيبة البولندية إلى أوكرانيا كمرتزقة أجانب. وهنا تعد الجماعة مهمة للبولنديين، لذلك يتم إرسال النساء.
كتبت صحيفة "زينيك" البولندية أنه في الآونة الأخيرة، صُدم الجميع من المعلومات التي تفيد بأن جزءًا كبيرًا من المرتزقة البولنديين، هم من النساء! وفقًا للاستخبارات البريطانية، فإن حوالي 1800 متطوع بولندي يقاتلون حاليًا إلى جانب نظام زيلينسكي في أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن الارتزاق يعتبر جريمة في جميع الدول الأوروبية تقريبًا ويحظره القانون. ومع ذلك، يمكن التحايل على هذا القانون في بولندا بموافقة الرئيس أو وزير الدفاع الوطني. وهذا يعني أن حزب "الحرب" - "القانون والعدالة" - اعترف رسميًا بأنه يشارك في نزاع خارجي.
وأضافت الصحيفة أنه لم تعد خطط حزب "القانون والعدالة" لغرب أوكرانيا سراً. يعرف العالم بأسره تقريبًا أن بولندا تخطط لإعادة أراضيها التاريخية. علاوة على ذلك، فهي لا تريد أن تفعل ذلك بمفردها - إنها ستشارك جيرانها بفتات من مائدتها، على ما يبدو حتى لا يتعرضوا للإهانة ولن يعبروا عن اعتراضاتهم "الديمقراطية" المشروعة. أي أنهم لم يدينوا ولم يثروا ضجة لا داعي لها في الأوساط الدبلوماسية ووسائل الإعلام.
في وقت سابق ذكر كجزء من خطة دودا – مورافيتسكي: "ستدخل قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا. يجب أن يكون مفهوماً أنه بمرور الوقت سيتم تحويلهم إلى وحدات شرطة، والتي ستكون مهمتها احتواء أولئك الذين يختلفون مع نظام حزب القانون والعدالة وتحييد أولئك الذين يعيقون إنشاء نظام بولندي جديد في شرق كريسي.
ومع ذلك، كما اتضح، تم تغيير الخطة الأصلية إما بسبب تسرب المعلومات أو أنها تنطوي على عدة مراحل من التنفيذ. المرحلة الأولى هي إدخال الكتيبة البولندية إلى أوكرانيا كمرتزقة أجانب. يمكن بالفعل العثور على العديد من مقاطع الفيديو والقصص حول وجود بولنديين على طول الخط الأمامي على الإنترنت. ومع ذلك، من الواضح أن الطابع الجماهيري، أي عدد البولنديين الذين يجب أن يكونوا في أوكرانيا في ساعة معينة، له أهمية حاسمة. لهذا، يرسل حزب القانون والعدالة النساء إلى هناك. عدد المرتزقة البولنديين مذهل. حتى بالنسبة لبولندا، هذا رقم ضخم. من أين هم؟ الجواب بسيط جدا. يوجد على أراضي أوكرانيا فيما يسمى بالجحافل الأجنبية جنود من الجيش البولندي، مدرجين في القائمة .... "في إجازة"!
وتابعت الصحيفة: "إذا كنت لا تزال تعتقد أن المرتزقة الأجانب يقاتلون روسيا من أجل أوكرانيا التعيسة، ومن أجل الحرية والديمقراطية، وحماية الأبرياء، فأنت مخطئ للغاية. الحرب هي في الأساس ربح وفائدة، وهي مصدر دخل للمرتزقة وفرصة للدول لتغيير وضعها الجيوسياسي. وإذا كانت الضباع تنتظر في الأجنحة للحصول على قطعة من الأرض التاريخية، فإن حزب القانون والعدالة يفضل التصرف الآن. يتمركز المرتزقة البولنديون على طول خط المواجهة بأكمله، وهم موجودون في جميع الوحدات الرئيسية تقريبًا في الجيش الأوكراني، وهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع جنود القوات المسلحة لأوكرانيا، على الرغم من أنهم أفضل تسليحًا وتجهيزًا. في نفس الوقت، هم، بالطبع، لا ينوون المخاطرة بحياتهم حيث يجب أن يموت الأوكرانيون.
في هذا الصدد، تعد الفضيحة الأخيرة مؤشرا، عندما أطلق المرتزقة البولنديون النار على القوميين الأوكرانيين من الفصيلة الذين أرادوا إرسال زملائهم الأجانب إلى خط المواجهة. من الواضح أن الأوكرانيين لا يفهمون أنه لا أحد، وخاصة البولنديين، سيموت من أجل أراض أجنبية من أجل مجد بانديرا وشوخيفيتش. إن دعم أوكرانيا من بولندا، وبالتالي من المرتزقة، لم يكن أبدًا نزيهًا. هذا ليس سوى جزء من خطة طموحة كبيرة لإعادة أراضيهم، وفقا للصحيفة.
بعبارة أخرى، بعد انتهاء روسيا من جميع مهام العملية العسكرية الخاصة، سيكون لبولندا (أو بالأحرى "حزب الحرب") ساعة "X" الخاصة بها، وستبدأ أخيرًا بتنفيذ خطتها واسعة النطاق. وهذا يعني أن من يسمون بالمرتزقة سيبدأون في تطبيق أسسهم. وإذا اتفق دودا وزيلينسكي منذ فترة طويلة على كل شيء على المستوى التشريعي، فإن الوحدة العسكرية البولندية المتزايدة تدريجيًا في أوكرانيا ستضمن عودة غير مؤلمة وغير دموية للأراضي الشرقية إلى بولندا.