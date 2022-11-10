https://sputnikarabic.ae/20221110/إعلام-طائرات-مقاتلة-يونانية-ترافق-طائرة-طيران-الإمارات-بشأن-إرهابي-مشتبه-به-1070040958.html
إعلام: طائرات مقاتلة يونانية ترافق طائرة "طيران الإمارات" بشأن "إرهابي مشتبه به"
إعلام: طائرات مقاتلة يونانية ترافق طائرة "طيران الإمارات" بشأن "إرهابي مشتبه به"
أقلعت طائرتان مقاتلة يونانية من طراز "إف - 16"، يوم الخميس، لمرافقة طائرة ركاب إماراتية متوجهة إلى نيويورك بعد أن أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T23:47+0000
2022-11-10T23:47+0000
2022-11-10T23:47+0000
اليونان
طيران الإمارات
شركة طيران الإمارات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056818120_0:69:1065:668_1920x0_80_0_0_e535ff5193c417e3be6088a2a97e392a.jpg
أثينا - سبوتنيك. ووفقا لتقرير لوكالة أنباء أثينا، "في حوالي الساعة 9:00 مساء. بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، تلقى مطار أثينا الدولي إلفثيريوس فينيزيلوس معلومات من السلطات الأمريكية حول شخص مشتبه به ربما استقل إحدى رحلتين لطيران الإمارات - واحدة إلى دبي والأخرى إلى نيويورك.وأوقف المطار على الفور إقلاع طائرة طيران الإمارات إلى دبي، وعادت الطائرة إلى ساحة الانتظار وتم تفتيشها بعناية من قبل السلطات التي لم تعثر على أي شيء مريب.وأضاف التقرير أنه "في هذه الأثناء، أقلعت طائرة إماراتية أخرى في طريقها إلى نيويورك، وبالتالي تم إرسال مقاتلتين يونانيتين من طراز "إف -16" على الفور لمرافقة الطائرة"، لافتا إلى أن "الطائرة هبطت بالفعل وتقوم السلطات بتفتيشها".
https://sputnikarabic.ae/20221110/مقتل-ضابط-شرطة-وإصابة-آخر-في-بروكسل-خلال-هجوم-قد-يكون-على-صلة-بالإرهاب-1070039764.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056818120_42:0:1023:736_1920x0_80_0_0_3ac8212e22f102710d71e4336f97a3a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, طيران الإمارات, شركة طيران الإمارات
اليونان, طيران الإمارات, شركة طيران الإمارات
إعلام: طائرات مقاتلة يونانية ترافق طائرة "طيران الإمارات" بشأن "إرهابي مشتبه به"
تابعنا عبر
أقلعت طائرتان مقاتلة يونانية من طراز "إف - 16"، يوم الخميس، لمرافقة طائرة ركاب إماراتية متوجهة إلى نيويورك بعد أن أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) مطارًا يونانيًا عن إرهابي مشتبه به.
أثينا - سبوتنيك
. ووفقا لتقرير لوكالة أنباء أثينا، "في حوالي الساعة 9:00 مساء. بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، تلقى مطار أثينا الدولي إلفثيريوس فينيزيلوس معلومات من السلطات الأمريكية حول شخص مشتبه به ربما استقل إحدى رحلتين لطيران الإمارات - واحدة إلى دبي والأخرى إلى نيويورك.
وأوقف المطار على الفور إقلاع طائرة طيران الإمارات إلى دبي، وعادت الطائرة إلى ساحة الانتظار وتم تفتيشها بعناية من قبل السلطات التي لم تعثر على أي شيء مريب.
وأضاف التقرير أنه "في هذه الأثناء، أقلعت طائرة إماراتية أخرى في طريقها إلى نيويورك، وبالتالي تم إرسال مقاتلتين يونانيتين من طراز "إف -16" على الفور لمرافقة الطائرة"، لافتا إلى أن "الطائرة هبطت بالفعل وتقوم السلطات بتفتيشها".