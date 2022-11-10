https://sputnikarabic.ae/20221110/إعلام-يتحدث-عن-استنفاد-الجيش-الأمريكي-لترسانته-بسبب-أوكرانيا-1070034741.html
إعلام يتحدث عن استنفاد الجيش الأمريكي لترسانته بسبب أوكرانيا
إعلام يتحدث عن استنفاد الجيش الأمريكي لترسانته بسبب أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام غربية اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي واجه انخفاضًا حادا في ترساناته بسبب الإمدادات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T17:02+0000
2022-11-10T17:02+0000
2022-11-10T17:02+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن "إدارة بايدن سلطت الضوء بجهودها في مساعدة أوكرانيا على اثنين من مخاوف الأمن القومي الرئيسية، هما المخزونات غير الكافية من الذخيرة والصعوبات التي يواجهها المجمع الصناعي العسكري بسبب الزيادة السريعة في إنتاج المواد الحيوية".وأضافت المجلة: "لسوء الحظ، أدت عقود من نقص التمويل إلى افتقار المجمع الصناعي العسكري إلى الإمكانات الكافية لزيادة الإنتاج".وأردفت المجلة: "نتيجة لذلك، لا توجد عمليا طاقة احتياطية لدعم أوكرانيا ولا تجديد سريع لمخزونات الذخيرة الأمريكية المستنفدة".
https://sputnikarabic.ae/20221104/البنتاغون-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1069834152.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إعلام يتحدث عن استنفاد الجيش الأمريكي لترسانته بسبب أوكرانيا
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ذكرت وسائل إعلام غربية اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي واجه انخفاضًا حادا في ترساناته بسبب الإمدادات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.
وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست"
أن "إدارة بايدن سلطت الضوء بجهودها في مساعدة أوكرانيا على اثنين من مخاوف الأمن القومي الرئيسية، هما المخزونات غير الكافية من الذخيرة والصعوبات التي يواجهها المجمع الصناعي العسكري بسبب الزيادة السريعة في إنتاج المواد الحيوية".
انخفاض الترسانة وصل إلى نقطة حرجة بسبب الزيادة الحادة في الطلب على القذائف والصواريخ.
وأضافت المجلة: "لسوء الحظ، أدت عقود من نقص التمويل إلى افتقار المجمع الصناعي العسكري إلى الإمكانات الكافية لزيادة الإنتاج".
بعد نهاية الحرب الباردة، رفض البنتاغون الدفع بأي طاقة تصنيعية زائدة لتلبية الاحتياجات الحالية.
وأردفت المجلة: "نتيجة لذلك، لا توجد عمليا طاقة احتياطية لدعم أوكرانيا
ولا تجديد سريع لمخزونات الذخيرة الأمريكية المستنفدة".