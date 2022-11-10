https://sputnikarabic.ae/20221110/إف---15-تفقد-سيطرتها-على-الجو-لماذا-تتساقط-الطائرات-الأمريكية-بعيدا-عن-ساحات-الحروب-1070010277.html

"إف - 15" تفقد سيطرتها على الجو... لماذا تتساقط الطائرات الأمريكية بعيدا عن ساحات الحروب؟

"إف - 15" تفقد سيطرتها على الجو... لماذا تتساقط الطائرات الأمريكية بعيدا عن ساحات الحروب؟

تضم القوات الجوية الأمريكية أنواعًا مختلفة من الطائرات الحربية، ومنها طائرات "إف - 15"، التي تستخدمها بعض دول الشرق الأوسط ومنها السعودية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T10:23+0000

2022-11-10T10:23+0000

2022-11-10T10:23+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويرجع تاريخ تصنيع الطائرة إلى سبعينيات القرن الماضي، وتقول شركة "بوينغ"، المصنعة للطائرة، إن "إف 15" يمكنها العمل في جميع الأجواء وأنها تمتلك قدرة عالية على المناورة، إضافة إلى سرعتها التي تصل إلى 2575 كلم في الساعة أي نحو 2.5 ضعف سرعة الصوت.لكن تلك الطائرة مثلها مثل طائرات أمريكية أخرى متطورة، تتساقط من حين إلى آخر بعيدا عن ساحات القتال، وكان آخرها ما أعلنت عنه القوات الجوية السعودية، قبل أيام، عندما كشفت عن سقوط طائرة "إف - 15" تابعة لها بسبب خلل فني.وتمثل تلك الحوادث جانبا من مسلسل حوادث الطائرة الأمريكية التي تستخدمها عدة دول حول العالم وتمثل جزءا مهما من القوة الجوية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة الجو خلال الحروب.ويضم تسليح الطائرة مدفع 20 ملم و8 صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى ومجموعة متنوعة من القنابل الدقيقة التوجيه لاستخدامها ضد أهداف أرضية.ويمكن للطائرة "إف — 15 بي" تنفيذ هجمات أرضية والاشتباك في معارك جوية في مدى يصل إلى 3800 كلم، لكن تطور الدفاعات الجوية في العالم وخاصة الدفاعات الجوية الروسية مثل "إس - 400" ربما يجبر الأمريكيين على إحالة تلك الطائرة للتقاعد بسبب افتقارها القدرة على مواجهة الصواريخ الروسية فائقة السرعة التي يمكن أن تدمرها قبل الوصول إلى أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20221107/الدفاع-السعودية-تعلن-سقوط-مقاتلة-من-طراز-إف-15-بسبب-خلل-فني-1069896481.html

https://sputnikarabic.ae/20211118/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1050736619.html

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