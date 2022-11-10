https://sputnikarabic.ae/20221110/استثمارات-كورية-جنوبية-بقيمة-161-مليار-دولار-في-محطة-الضبعة-النووية-المصرية-1070020656.html
استثمارات كورية جنوبية بقيمة 1.61 مليار دولار في محطة الضبعة النووية المصرية
استثمارات كورية جنوبية بقيمة 1.61 مليار دولار في محطة الضبعة النووية المصرية
أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" بقيمة 1.6 ترليون وون (1.61 مليار دولار... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:23+0000
2022-11-10T11:23+0000
2022-11-10T11:26+0000
مصر
أخبار مصر الآن
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062982454_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_3599e2df5eaa9fbfdacf1f60b657ee01.jpg
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن شركة دوسان كانت قد فازت بمشروع توريد المعدات الرئيسية مثل المفاعلات النووية والمولدات البخارية، حيث ستقوم الشركة ببناء المرافق الإضافية المتعلقة بالتوربينات والمولدات في مدينة الضبعة التي تقع على بعد 300 كم شمال غربي العاصمة القاهرة.يشار إلى أن الشركة وردت حتى الآن 34 مفاعلا و124 مولد بخار وتصدير 11 مفاعلا و44 مولد بخار، كما شاركت في بناء 10 محطات طاقة نووية محلية.وفي وقت سابق، قال ألكسندر كورتشاغن، نائب الرئيس الأول لشركة "أتوم ستوري إكسبورت"، إن "المشروع دخل مرحلة البناء في يوليو/ تموز، ومحطة الضبعة للطاقة النووية مشروع جذاب للشركات العالمية".جاء ذلك على هامش حفل عُقد في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن اتفاق شركة "أتوم ستوري إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، والمعنية بأعمال الهندسة، وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، لتتولى الأخيرة مهام بناء التوربينات الخاصة بمشروع الضبعة في مصر.
مصر
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062982454_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6b707bcbad6d594a296050391a2802d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, كوريا الجنوبية
مصر, أخبار مصر الآن, كوريا الجنوبية
استثمارات كورية جنوبية بقيمة 1.61 مليار دولار في محطة الضبعة النووية المصرية
11:23 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" بقيمة 1.6 ترليون وون (1.61 مليار دولار أمريكي) لتجهيز محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة المصرية بالمرافق الإضافية.
وقالت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية إن شركة دوسان كانت قد فازت بمشروع توريد المعدات الرئيسية مثل المفاعلات النووية والمولدات البخارية، حيث ستقوم الشركة ببناء المرافق الإضافية المتعلقة بالتوربينات والمولدات في مدينة الضبعة التي تقع على بعد 300 كم شمال غربي العاصمة القاهرة.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تبني شركة "دوسان" 82 منشأة مثل مرافق التبريد في محطة الطاقة النووية بحلول عام 2029، وتقوم بإقامة علاقة تعاونية مع الشركات المصرية في مجالي الإنشاءات والمعدات لتلبية طلب الحكومة المصرية.
يشار إلى أن الشركة وردت حتى الآن 34 مفاعلا و124 مولد بخار وتصدير 11 مفاعلا و44 مولد بخار، كما شاركت في بناء 10 محطات طاقة نووية محلية.
وفي وقت سابق، قال ألكسندر كورتشاغن، نائب الرئيس الأول لشركة "أتوم ستوري إكسبورت"، إن "المشروع دخل مرحلة البناء في يوليو/ تموز، ومحطة الضبعة للطاقة النووية مشروع جذاب للشركات العالمية".
جاء ذلك على هامش حفل عُقد في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن اتفاق شركة "أتوم ستوري إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، والمعنية بأعمال الهندسة، وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، لتتولى الأخيرة مهام بناء التوربينات الخاصة بمشروع الضبعة في مصر.