https://sputnikarabic.ae/20221110/استهداف-ناقلتي-وقود-إيرانيتين-بغارات-جوية-عند-معبر-البوكمال-1070027820.html
استهداف ناقلتي وقود إيرانيتين بغارات جوية عند معبر البوكمال
استهداف ناقلتي وقود إيرانيتين بغارات جوية عند معبر البوكمال
أفاد مصدر مطلع لوكالة "إرنا" الإيرانية بأنه تم استهداف ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان بغارات جوية، يوم الثلاثاء الماضي، عند معبر البوكمال على الحدود... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:53+0000
2022-11-10T13:53+0000
2022-11-10T13:53+0000
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وأضاف المصدر في سياق حديثه للوكالة، اليوم الخميس، إن ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا ضمن قافلة مكونة من 22 صهريجا استهدفتا بغارة جوية في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي مساء الثلاثاء في البوكمال، لكن لم يتضرر أحد في هذا الهجوم.ونفى المصدر أنباء متداولة تفيد بمقتل 25 شخصا، مؤكدا أن جميع سائقي هذه الشاحنات كانوا متواجدين خارج شاحناتهم ولم يصب أي منهم بأذى، وأن الهجوم طال ناقلتين فقط.وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الطريق لنقل الوقود إلى لبنان، قال هذا المصدر المطلع: لا، فقد استخدم قبل ذلك مرات عديدة، حيث قامت القوافل التي تحمل الوقود الذي اشتراه اللبنانيون من إيران بتسليم حمولتها إلى لبنان عبر هذا الطريق.وأضاف المصدر إنه بعد الهجوم الجوي على ناقلات الوقود، أبلغت الولايات المتحدة الجانب الروسي عبر قاعدتها العسكرية شرقي سوريا بعدم مسؤوليتها عن الهجوم.وكانت إيران قد أبلغت الوفد اللبناني في طهران، في سبتمبر/ أيلول الماضي بموافقتها على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الوقود على مدى 5 أشهر، بمعدل 120 ألف طن شهريا بحسب طلبات الجانب اللبناني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, لبنان, إيران
أخبار العالم الآن, لبنان, إيران
استهداف ناقلتي وقود إيرانيتين بغارات جوية عند معبر البوكمال
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "إرنا" الإيرانية بأنه تم استهداف ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان بغارات جوية، يوم الثلاثاء الماضي، عند معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية.
وأضاف المصدر في سياق حديثه للوكالة
، اليوم الخميس، إن ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا ضمن قافلة مكونة من 22 صهريجا استهدفتا بغارة جوية في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي مساء الثلاثاء في البوكمال، لكن لم يتضرر أحد في هذا الهجوم.
ونفى المصدر أنباء متداولة تفيد بمقتل 25 شخصا، مؤكدا أن جميع سائقي هذه الشاحنات كانوا متواجدين خارج شاحناتهم ولم يصب أي منهم بأذى، وأن الهجوم طال ناقلتين فقط.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الطريق لنقل الوقود إلى لبنان، قال هذا المصدر المطلع: لا، فقد استخدم قبل ذلك مرات عديدة، حيث قامت القوافل التي تحمل الوقود الذي اشتراه اللبنانيون من إيران بتسليم حمولتها إلى لبنان عبر هذا الطريق.
وأضاف المصدر إنه بعد الهجوم الجوي على ناقلات الوقود، أبلغت الولايات المتحدة الجانب الروسي عبر قاعدتها العسكرية شرقي سوريا بعدم مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت إيران قد أبلغت الوفد اللبناني في طهران، في سبتمبر/ أيلول الماضي بموافقتها على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الوقود على مدى 5 أشهر، بمعدل 120 ألف طن شهريا بحسب طلبات الجانب اللبناني".