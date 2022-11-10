https://sputnikarabic.ae/20221110/الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-يعلن-إقامة-فعالية-تجريبية-لـ-مهرجان-الفيفا-للمشجعين-1070028217.html
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقامة فعالية تجريبية لـ "مهرجان الفيفا للمشجعين"
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقامة فعالية تجريبية لـ "مهرجان الفيفا للمشجعين"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة فعالية تجريبية ضمن جهوده للارتقاء بالعمليات التشغيلية لمهرجان الفيفا للمشجعين. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:58+0000
2022-11-10T13:58+0000
2022-11-10T13:58+0000
رياضة
مجتمع
قطر
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104280/80/1042808056_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_eba19804c58953cca0f79d437a3d335c.jpg
ومن المقرر أن تقام الفاعلية بحديقة البدع يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها تستهدف حاملي بطاقة "هيّا"، وأنها تشكل المحطة الأخيرة للارتقاء بالعمليات التشغيلية للمهرجان.وستنطلق الأنشطة الترفيهية للمهرجان يوم الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل يوم من انطلاق ضربة البداية لكأس العالم قطر 2022.ولفتت الوكالة إلى أن ذلك سيشمل حضور الجمهور لحفل وفقرات مميزة، بينما يقتصر الحضور على من يحمل بطاقة "هيا".يذكر أن هذه البطاقة تتيح لحامليها الدخول إلى جميع استادات المونديال الثمانية إضافة إلى امتلاكهم مزايا أخرى مثل استخدام وسائل النقل العامة مجانا خلال البطولة.وأوضحت الوكالة أن مهرجان الفيفا للمشجعين يقدم للجمهور طرقا جديدة للاحتفال بلعبة كرة القدم والاستمتاع بتجربة مميزة خلال البطولة تشمل عروضا موسيقية وترفيهية وثقافية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/قطر-تدشن-وحدة-تحليل-ترددات-الإشعاع-غير-المؤين--1070008810.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104280/80/1042808056_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b38a61b9b61b9835634a2b6c088872e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقامة فعالية تجريبية لـ "مهرجان الفيفا للمشجعين"
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة فعالية تجريبية ضمن جهوده للارتقاء بالعمليات التشغيلية لمهرجان الفيفا للمشجعين.
ومن المقرر أن تقام الفاعلية بحديقة البدع يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها تستهدف حاملي بطاقة "هيّا"، وأنها تشكل المحطة الأخيرة للارتقاء بالعمليات التشغيلية للمهرجان.
وستنطلق الأنشطة الترفيهية للمهرجان يوم الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل يوم من انطلاق ضربة البداية لكأس العالم
قطر 2022.
ولفتت الوكالة إلى أن ذلك سيشمل حضور الجمهور لحفل وفقرات مميزة، بينما يقتصر الحضور على من يحمل بطاقة "هيا".
يذكر أن هذه البطاقة تتيح لحامليها الدخول إلى جميع استادات المونديال
الثمانية إضافة إلى امتلاكهم مزايا أخرى مثل استخدام وسائل النقل العامة مجانا خلال البطولة.
وأوضحت الوكالة أن مهرجان الفيفا للمشجعين يقدم للجمهور طرقا جديدة للاحتفال بلعبة كرة القدم والاستمتاع بتجربة مميزة خلال البطولة
تشمل عروضا موسيقية وترفيهية وثقافية.