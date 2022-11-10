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https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفير-لاتفيا-بسبب-تخريب-بلاده-للنصب-السوفييتية-1070021577.html
الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا بسبب تخريب بلاده للنصب السوفييتية
الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا بسبب تخريب بلاده للنصب السوفييتية
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفير لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستنيس، حيث أبلغته احتجاجها الشديد على سياسة التخريب المتواصلة في لاتفيا بتفكيك... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:00+0000
2022-11-10T12:03+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد: "في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم استدعاء سفير لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستنيس، وتم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية باحتجاج شديد اللهجة بسبب استمرار سياسة التخريب على مستوى الدولة فيما يخص تفكيك (تخريب) النصب التاريخية السوفييتية، ويتم النظر إلى هذه البربرية من قبلنا بأنها تأتي في سياق الخط العام الذي تتبعه ريغا في تمجيد النازية".كما لفت البيان إلى أن "تصريحات السفير العلنية المناهضة لروسيا وعلى وجه الخصوص بأن ريغا تقوم بهدم آثار المحررين السوفييت، لأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي استمرار للحرب ضد الفاشية في منتصف القرن الماضي".كما تم إبلاغ السفير بالخطوات غير القانونية التي اتخذتها السلطات اللاتفية بهدف خلق عقبات في عمل مركز "بيت موسكو" الثقافي" في ريغا ومصحة "يانتارني بيريغ" في يورمالا لمصادرة هذه الممتلكات الروسية، وبأن المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية وغيرها تقع بالكامل على عاتق الجانب اللاتفي.تمر العلاقات بين موسكو وريغا حاليًا، بمرحلة توتر. ولاتفيا هي واحدة من دول جمهوريات البلطيق التي أوقفت مؤخرًا منح تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى أراضيها، ومنعت دخول من يحمل هذه التأشيرات إلى أراضيها.
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روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا بسبب تخريب بلاده للنصب السوفييتية

12:00 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 10.11.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . wasim suliman
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفير لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستنيس، حيث أبلغته احتجاجها الشديد على سياسة التخريب المتواصلة في لاتفيا بتفكيك النصب التذكارية السوفييتية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد: "في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم استدعاء سفير لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستنيس، وتم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية باحتجاج شديد اللهجة بسبب استمرار سياسة التخريب على مستوى الدولة فيما يخص تفكيك (تخريب) النصب التاريخية السوفييتية، ويتم النظر إلى هذه البربرية من قبلنا بأنها تأتي في سياق الخط العام الذي تتبعه ريغا في تمجيد النازية".

كما لفت البيان إلى أن "تصريحات السفير العلنية المناهضة لروسيا وعلى وجه الخصوص بأن ريغا تقوم بهدم آثار المحررين السوفييت، لأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي استمرار للحرب ضد الفاشية في منتصف القرن الماضي".
مثل هذه التصريحات ذات النزعة الفاشية الجديدة غير مقبولة من طرف دبلوماسي يعمل في روسيا.
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كما تم إبلاغ السفير بالخطوات غير القانونية التي اتخذتها السلطات اللاتفية بهدف خلق عقبات في عمل مركز "بيت موسكو" الثقافي" في ريغا ومصحة "يانتارني بيريغ" في يورمالا لمصادرة هذه الممتلكات الروسية، وبأن المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية وغيرها تقع بالكامل على عاتق الجانب اللاتفي.

لموسكو الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها غير المتكافئة، والتي بالتأكيد ستكون حساسة لريغا.

تمر العلاقات بين موسكو وريغا حاليًا، بمرحلة توتر. ولاتفيا هي واحدة من دول جمهوريات البلطيق التي أوقفت مؤخرًا منح تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى أراضيها، ومنعت دخول من يحمل هذه التأشيرات إلى أراضيها.
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