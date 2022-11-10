https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفير-لاتفيا-بسبب-تخريب-بلاده-للنصب-السوفييتية-1070021577.html

الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا بسبب تخريب بلاده للنصب السوفييتية

الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا بسبب تخريب بلاده للنصب السوفييتية

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفير لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستنيس، حيث أبلغته احتجاجها الشديد على سياسة التخريب المتواصلة في لاتفيا بتفكيك... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T12:00+0000

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روسيا

الخارجية الروسية

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد: "في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم استدعاء سفير لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستنيس، وتم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية باحتجاج شديد اللهجة بسبب استمرار سياسة التخريب على مستوى الدولة فيما يخص تفكيك (تخريب) النصب التاريخية السوفييتية، ويتم النظر إلى هذه البربرية من قبلنا بأنها تأتي في سياق الخط العام الذي تتبعه ريغا في تمجيد النازية".كما لفت البيان إلى أن "تصريحات السفير العلنية المناهضة لروسيا وعلى وجه الخصوص بأن ريغا تقوم بهدم آثار المحررين السوفييت، لأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي استمرار للحرب ضد الفاشية في منتصف القرن الماضي".كما تم إبلاغ السفير بالخطوات غير القانونية التي اتخذتها السلطات اللاتفية بهدف خلق عقبات في عمل مركز "بيت موسكو" الثقافي" في ريغا ومصحة "يانتارني بيريغ" في يورمالا لمصادرة هذه الممتلكات الروسية، وبأن المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية وغيرها تقع بالكامل على عاتق الجانب اللاتفي.تمر العلاقات بين موسكو وريغا حاليًا، بمرحلة توتر. ولاتفيا هي واحدة من دول جمهوريات البلطيق التي أوقفت مؤخرًا منح تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى أراضيها، ومنعت دخول من يحمل هذه التأشيرات إلى أراضيها.

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