https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-الصينية-تؤكد-أنها-تنظر-بجدية-لاقتراح-واشنطن-بعقد-لقاء-بين-رئيسي-البلدين-في-قمة-العشرين-1070009747.html

الخارجية الصينية تؤكد أنها تنظر بجدية لاقتراح واشنطن بعقد لقاء بين رئيسي البلدين في قمة العشرين

الخارجية الصينية تؤكد أنها تنظر بجدية لاقتراح واشنطن بعقد لقاء بين رئيسي البلدين في قمة العشرين

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الخميس، بأن بلاده تتعامل باهتمام مع المقترح الأمريكي بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين، جو بايدن... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T09:40+0000

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موسكو- سبوتنيك. وفي إحاطة صحفية، أوضح الدبلوماسي الصيني أن بلاده "تعطي أهمية لاقتراح الجانب الأمريكي حول إجراء لقاء بين الزعيمين في بالي، وأن مباحثات تجري حاليًا بين البلدين بهذا الخصوص".كما أشار لي جيان إلى أن بكين تنظر بشكل ثابت، إلى العلاقات الصينية الأمريكية انطلاقاً من مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والمنفعة المتبادلة.وفي الوقت نفسه، لم يؤكد لي جيان أن اللقاء بين الزعيمين سيعقد.ورداً على طلب تأكيد مشاركة شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين، قال الدبلوماسي الصيني، بأنه لا يملك حتى اللحظة معلومات بهذا الخصوص، طالباً من الصحفيين متابعة الأنباء بهذا الصدد.وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين تدرسان إمكانية عقد لقاء بين قائدي البلدين على هامش الاجتماع المقبل لقمة مجموعة العشرين.ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر، عقد قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر.

https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يعمل-على-تحديد-صيغ-للقاء-محتمل-بين-بايدن-ونظيره-الصيني-1069729867.html

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