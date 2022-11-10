https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-اليمنية-تندد-بهجوم-أنصار-الله-بالمسيرات-على-ميناء-قنا-النفطي-في-شبوة-1070014867.html

الخارجية اليمنية تندد بهجوم "أنصار الله" بالمسيرات على ميناء قنا النفطي في شبوة

الخارجية اليمنية تندد بهجوم "أنصار الله" بالمسيرات على ميناء قنا النفطي في شبوة

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إلى تدخل دولي صارم ضد جماعة "أنصار الله"، وذلك ردا على استهدافها بالطائرات المسيرة ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T10:34+0000

2022-11-10T10:34+0000

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أنصار الله

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وحذرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، من "تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على تدهور الوضع الانساني والحالة الاقتصادية للمواطن اليمني.. محملة المليشيات الحوثية الإرهابية عواقب ذلك"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.وأكد البيان، أن "الهجوم الإرهابي يعكس الوجه العدواني لهذه المليشيات الإرهابية في مخالفة واضحة منها لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني الاقتصادية، والتي ترتكبها هذه المليشيات الإرهابية خدمةً لأجندة النظام الإيراني المارق ولزعزعة الأمن والسلم الدوليين".وطالبت الخارجية اليمنية، "كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف المليشيات الحوثية المارقة كمنظمة إرهابية لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم".وأوضحت الحكومة ان المليشيات الحوثية أقدمت على ارتكاب هجوم إرهابي آخر بالطائرات المسيرة مستهدفة ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة، وذلك في استمرار لعملياتها الإرهابية واستهداف المنشآت المدنية، بحسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، هجومًا جويًا استهدف ميناء لتصدير النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "القوات المسلحة أفشلت محاولةً لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا المستخدم من قبل العدو [في اشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية] للتهريب".وأضاف: "القوات المسلحة منعت سفينةً نفطية كانت في الميناء من نهب النفط وتهريبه، وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية".ووجّه المتحدث العسكري، تحذيراً لشركات النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، من تصدير الخام بالقول: "القوات المسلحة تجدد تأكيدها على الالتزام بحماية الثروة الوطنية السيادية باعتبارها من حقوق شعبنا المظلوم وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية".والهجوم الجوي هو الثاني الذي تعلن "أنصار الله" مسؤوليتها عنه، حيث تبنت الجماعة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهداف ناقلة عملاقة في ميناء الضَّبة النفطي التابع لمحافظة حضرموت شرق اليمن، بهجوم جوي وصفته بـ "التحذيري"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك بعد طلبها من الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221110/أنصار-الله-تتبنى-هجوما-على-ميناء-لتصدير-النفط-في-محافظة-شبوة-اليمنية--1069999700.html

https://sputnikarabic.ae/20221109/هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-يستهدف-ميناء-نفطيا-في-شبوة-جنوب-غربي-اليمن-1069975606.html

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