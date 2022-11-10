https://sputnikarabic.ae/20221110/الدفاع-الأوكرانية-المساعدات-المقدمة-إلى-كييف-تصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-لذا-ستنمو-1070022344.html
الدفاع الأوكرانية: المساعدات المقدمة إلى كييف تصب في مصلحة الولايات المتحدة لذا ستنمو
الدفاع الأوكرانية: المساعدات المقدمة إلى كييف تصب في مصلحة الولايات المتحدة لذا ستنمو
يعتقد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الدعم الأمريكي لكييف إما سيظل على نفس المستوى أو حتى ينمو، لأن المساعدة لأوكرانيا هي في مصلحة الولايات... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:16+0000
2022-11-10T12:16+0000
2022-11-10T12:20+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ريزنيكوف، فإن "غالبية الأمريكيين" يدعمون أوكرانيا ويفهمون أنه "من المهم الوقوف إلى جانب كييف في محاربة التهديد الذي يهدد العالم بأسره".وقال ريزنيكوف لصحيفة " نيوزويك" الأمريكية: "لهذا السبب، فإن دعم أوكرانيا حتى النصر يصب في المصلحة المباشرة للولايات المتحدة، وأعتقد أنه حتى بعد الانتخابات، ستظل المساعدة الأمريكية إما على نفس المستوى العالي أو ستزداد".وقال أيضًا إنه التقى عدة مرات بأعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويعتقد أن المساعدة لأوكرانيا ستستمر في الحصول على دعم من الحزبين.صرح ممثلو الحزب الجمهوري مرارًا وتكرارًا بأنهم سيسعون إلى خفض المساعدات لأوكرانيا إذا فازوا بأغلبية وحرمان الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.وستحدد نتائج انتخابات الكونغرس الحالية مصير جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. تشير التوقعات الأولية إلى أن الحزب الجمهوري المعارض سوف يسيطر على واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس. وهذا بدوره يهدد بتعقيد عمل الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الأوكرانية: المساعدات المقدمة إلى كييف تصب في مصلحة الولايات المتحدة لذا ستنمو
12:16 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
يعتقد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الدعم الأمريكي لكييف إما سيظل على نفس المستوى أو حتى ينمو، لأن المساعدة لأوكرانيا هي في مصلحة الولايات المتحدة.
وبحسب ريزنيكوف، فإن "غالبية الأمريكيين" يدعمون أوكرانيا ويفهمون أنه "من المهم الوقوف إلى جانب كييف في محاربة التهديد الذي يهدد العالم بأسره".
وقال ريزنيكوف لصحيفة " نيوزويك" الأمريكية: "لهذا السبب، فإن دعم أوكرانيا حتى النصر يصب في المصلحة المباشرة للولايات المتحدة
، وأعتقد أنه حتى بعد الانتخابات، ستظل المساعدة الأمريكية إما على نفس المستوى العالي أو ستزداد".
وقال أيضًا إنه التقى عدة مرات بأعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويعتقد أن المساعدة لأوكرانيا ستستمر في الحصول على دعم من الحزبين.
صرح ممثلو الحزب الجمهوري مرارًا وتكرارًا بأنهم سيسعون إلى خفض المساعدات لأوكرانيا إذا فازوا بأغلبية وحرمان الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.
وستحدد نتائج انتخابات الكونغرس الحالية مصير جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. تشير التوقعات الأولية إلى أن الحزب الجمهوري المعارض سوف يسيطر على واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس. وهذا بدوره يهدد بتعقيد عمل الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.