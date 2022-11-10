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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221110/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-أوكراني-على-محور-كراسني-ليمان-وتكبيد-العدو-خسائر-كبيرة-1070019836.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على محور كراسني ليمان وتكبيد العدو خسائر كبيرة
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على محور كراسني ليمان وتكبيد العدو خسائر كبيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت القوات الروسية هجوما مضادا في اتجاه نيكولسكوي، وتم تحييد نحو 55 مسلحا أوكرانيا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:00+0000
2022-11-10T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الدفاع
تصدي
القوات الأوكرانية
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جوقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد هجوم مضاد شنته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقضت المدفعية الروسية وطيران الجيش على نحو 55 مسلحا وتدمير دبابة واحدة واثنتين من المركبات القتالية المدرعة".في جمهورية لوغانسك، أكدت الدفاع الروسية أن الخسائر في صفوف العسكريين الأوكرانيين والمسلحين المرتزقة الذين يدعمونهم بلغت 160 شخصا خلال يوم واحد.وبحسب الوزارة، في اتجاه كوبيانسك، حاول الجيش الأوكراني، بقوات تصل إلى سريتين مع قوميين متطرفين ومرتزقة أجانب، مهاجمة وحدات من القوات الروسية في اتجاه كوزيموفكا.بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه في اتجاه كراسني ليمان تم إحباط محاولة من قبل فصيلتين من الفصائل الأوكرانية المعززة للهجوم في اتجاه ستيلماخيفكا و بلوشانكا من جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكدت الوزارة: "نتيجة الأضرار التي ألحقتها النيران، فقد العدو ما يصل إلى 70 بين قتلى وجرحى من الجيش الأوكراني، وعربة قتال مشاة وثلاث شاحنات صغيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221110/أكثر-من-ألف-مرتزق-أجنبي-يقاتلون-إلى-جانب-كييف-في-مدينة-زابوروجيه-1069998909.html
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روسيا, الدفاع, تصدي, القوات الأوكرانية
روسيا, الدفاع, تصدي, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على محور كراسني ليمان وتكبيد العدو خسائر كبيرة

11:00 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت القوات الروسية هجوما مضادا في اتجاه نيكولسكوي، وتم تحييد نحو 55 مسلحا أوكرانيا.
جوقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد هجوم مضاد شنته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقضت المدفعية الروسية وطيران الجيش على نحو 55 مسلحا وتدمير دبابة واحدة واثنتين من المركبات القتالية المدرعة".
في جمهورية لوغانسك، أكدت الدفاع الروسية أن الخسائر في صفوف العسكريين الأوكرانيين والمسلحين المرتزقة الذين يدعمونهم بلغت 160 شخصا خلال يوم واحد.
وبحسب الوزارة، في اتجاه كوبيانسك، حاول الجيش الأوكراني، بقوات تصل إلى سريتين مع قوميين متطرفين ومرتزقة أجانب، مهاجمة وحدات من القوات الروسية في اتجاه كوزيموفكا.

وقالت الوزارة إن "العمليات النشطة لقواتنا ونيران المدفعية أوقفت وحدات العدو وفرقتهم عند المداخل البعيدة لخط الدفاع. وقضت على أكثر من 90 من العسكريين والمسلحين الأوكرانيين ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة".

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه في اتجاه كراسني ليمان تم إحباط محاولة من قبل فصيلتين من الفصائل الأوكرانية المعززة للهجوم في اتجاه ستيلماخيفكا و بلوشانكا من جمهورية لوغانسك الشعبية.
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وأكدت الوزارة: "نتيجة الأضرار التي ألحقتها النيران، فقد العدو ما يصل إلى 70 بين قتلى وجرحى من الجيش الأوكراني، وعربة قتال مشاة وثلاث شاحنات صغيرة".
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