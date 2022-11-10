https://sputnikarabic.ae/20221110/الدفاع-القطرية-تعلن-إجراء-مسح-أمني-للمواد-الكيميائية-والمشعة-في-ملاعب-بطولة-كأس-العالم-1070006043.html
الدفاع القطرية تعلن إجراء مسح أمني للمواد الكيميائية والمشعة في ملاعب بطولة كأس العالم
الدفاع القطرية تعلن إجراء مسح أمني للمواد الكيميائية والمشعة في ملاعب بطولة كأس العالم
أعلنت وزارة الدفاع في قطر أنها بدأت بإجراء مسح أمني للمواد الكيميائية والمشعة في ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم، في إطار استعدادتها لتأمين بطولة "فيفا قطر... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:56+0000
2022-11-10T07:56+0000
2022-11-10T07:56+0000
العالم العربي
منوعات
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رياضة
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن "وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة للوزارة قامت بإجراء المسح الأمني للمواد الكيميائية والمشعة على ملعبي الجنوب في مدينة الوكرة جنوبا، وأحمد بن علي في العاصمة الدوحة".وأشار البيان إلى أن "المسح الأمني جرى بالتعاون مع اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم والقوات الشقيقة والصديقة".وأكدت أن المسح الأمني "تضمن استخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لتأكيد خلو الملاعب من أي مواد كيميائية".وأوضحت بأن "هذا الإجراء يأتي ضمن استعدادات وزارة الدفاع لتأمين بطولة كأس العالم".وتستضيف قطر البطولة على ثمانية ملاعب؛ الجنوب وأحمد بن علي، وخليفة الدولي، والبيت، والمدينة التعليمية، والثمامة، و974، ولوسيل وهو أكبر ملاعب البطولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
العالم العربي, منوعات, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
الدفاع القطرية تعلن إجراء مسح أمني للمواد الكيميائية والمشعة في ملاعب بطولة كأس العالم
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أعلنت وزارة الدفاع في قطر أنها بدأت بإجراء مسح أمني للمواد الكيميائية والمشعة في ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم، في إطار استعدادتها لتأمين بطولة "فيفا قطر 2022".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن "وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة للوزارة قامت بإجراء المسح الأمني للمواد الكيميائية والمشعة على ملعبي الجنوب في مدينة الوكرة جنوبا، وأحمد بن علي في العاصمة الدوحة".
وأشار البيان إلى أن "المسح الأمني جرى بالتعاون مع اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم
والقوات الشقيقة والصديقة".
وأكدت أن المسح الأمني "تضمن استخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لتأكيد خلو الملاعب من أي مواد كيميائية".
وأوضحت بأن "هذا الإجراء يأتي ضمن استعدادات وزارة الدفاع
لتأمين بطولة كأس العالم".
وتستضيف قطر البطولة على ثمانية ملاعب؛ الجنوب وأحمد بن علي، وخليفة الدولي، والبيت، والمدينة التعليمية، والثمامة، و974، ولوسيل وهو أكبر ملاعب البطولة.