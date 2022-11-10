https://sputnikarabic.ae/20221110/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-سنتصدى-لأي-محاولة-من-حكومة-نتنياهو-لضم-الضفة-الغربية-1070022074.html
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: سنتصدى لأي محاولة من حكومة نتنياهو لضم الضفة الغربية
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: سنتصدى لأي محاولة من حكومة نتنياهو لضم الضفة الغربية
أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، أن بلاده "ستتصدى وستكافح أي محاولات من قبل الحكومة الإسرائيلية المستقبلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:07+0000
2022-11-10T12:07+0000
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وقال نايدس، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إن "الولايات المتحدة تعتزم معرفة ما سيقوله السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل وكيف سيتصرفون قبل أن تتخذ موقفا بشأن الحكومة المقبلة".وأضاف: "هذا بلد ديمقراطي بقيادة منتخبة وأنا أعتزم العمل معهم، علينا أن ندافع عن الأشياء التي نؤمن بها. هذا ما تقوم عليه القيم الأمريكية"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تنفصم".جاءت تصريحات نايدس ردا على ما قاله عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود حول قضية الضم، حيث قال: "لقد كنا على بعد خطوة واحدة من تطبيق السيادة في الضفة الغربية، وآمل أن ندلي بتصريحات أقل، وأن نتحرك أكثر في الإجراءات والخطوات العملية نحو الضم".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: سنتصدى لأي محاولة من حكومة نتنياهو لضم الضفة الغربية
12:07 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، أن بلاده "ستتصدى وستكافح أي محاولات من قبل الحكومة الإسرائيلية المستقبلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية أو منطقة الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية".
وقال نايدس، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إن "الولايات المتحدة تعتزم معرفة ما سيقوله السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل وكيف سيتصرفون قبل أن تتخذ موقفا بشأن الحكومة المقبلة".
وأضاف: "هذا بلد ديمقراطي بقيادة منتخبة وأنا أعتزم العمل معهم، علينا أن ندافع عن الأشياء التي نؤمن بها. هذا ما تقوم عليه القيم الأمريكية"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تنفصم".
جاءت تصريحات نايدس ردا على ما قاله عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود حول قضية الضم، حيث قال: "لقد كنا على بعد خطوة واحدة من تطبيق السيادة في الضفة الغربية، وآمل أن ندلي بتصريحات أقل، وأن نتحرك أكثر في الإجراءات والخطوات العملية نحو الضم".