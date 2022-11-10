https://sputnikarabic.ae/20221110/السيسي-يبحث-مع-نانسي-بيلوسي-في-شرم-الشيخ-عدد-من-الملفات-منها-سد-النهضة-ومكافحة-الإرهاب-1070040084.html

السيسي يبحث مع نانسي بيلوسي في شرم الشيخ عدد من الملفات... منها "سد النهضة" ومكافحة الإرهاب

السيسي يبحث مع نانسي بيلوسي في شرم الشيخ عدد من الملفات... منها "سد النهضة" ومكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي ‏بيلوسي، التي وصلت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة المناخ (كوب... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T21:00+0000

2022-11-10T21:00+0000

2022-11-10T21:00+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نانسي بيلوسي

قمة المناخ 2022

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

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وشهد اللقاء عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، والتي أكد السيسي خلالها على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر وأمريكا، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب، فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء، التي سبّبتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها جائحة (كوفيد-19) والأزمة الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.واستعرض الرئيس المصري في الجلسة "الجهود التي تبذلها بلاده في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأكد استمرار مصر في تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول".و"شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس المصري وأعضاء الوفد الأمريكي، إذ حرص أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومنها تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا واليمن وسوريا، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا، إذ أكد عبد الفتاح السيسي أن حلها يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، وذلك بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية".كما "شرح السيسي الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكدا على الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري".كما تناول اللقاء "مستجدات القضية الفلسطينية، إذ أشادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، وللحفاظ على التهدئة بين الجانبين، في حين أكد السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي يفتح آفاقا للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة".وتم أيضا "مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي".واستعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء مع رئيسة مجلي النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والوفد المرافق لها، كذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية بشكل هيكلي، وكذا الخطوات التي تتم على الصعيد الداخلي للإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة"، بحسب البيان الرئاسي المصري.من ناحيتها، "هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التنظيم المتميز لقمة المناخ (كوب 27) من قبل مصر، وثمّنت عمق التعاون المشترك بين البلدين، وأكدت الأهمية الكبيرة التي توليها أمريكا للعلاقات مع مصر، أخذا في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي".كما لفتت بيلوسي إلى أن "مصر شريك محوري لأمريكا في المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة، من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, نانسي بيلوسي, قمة المناخ 2022, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي