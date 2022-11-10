https://sputnikarabic.ae/20221110/الصين-تحتل-المرتبة-الثانية-بتطوير-الإنترنت-في-العالم-خلال-2022-1070033032.html
الصين تحتل المرتبة الثانية بتطوير الإنترنت في العالم خلال 2022
الصين تحتل المرتبة الثانية بتطوير الإنترنت في العالم خلال 2022
احتلت الصين المرتبة الثانية في العالم من حيث تطوير الإنترنت، وذلك وفقا لأحدث تقرير صناعي صدر أمس الأربعاء. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:44+0000
2022-11-10T15:44+0000
2022-11-10T15:44+0000
الصين
مجتمع
منوعات
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واستند "مؤشر تطوير الإنترنت العالمي" إلى 6 معايير، هي البنية التحتية، والقدرة على الابتكار، والتنمية الصناعية، وتطبيقات الإنترنت، والأمن السيبراني، وإدارة الإنترنت، على النحو المبين في الكتاب الأزرق للمؤتمر العالمي للإنترنت، الذي صدر أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينيةولفت إلى أن أكبر 10 اقتصادات رائدة في تطوير الإنترنت للعام الجاري 2022، هي أمريكا والصين وألمانيا والسويد وهولندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا وفنلندا والدنمارك.ويتكون الكتاب الأزرق من تقريرين منفصلين: تقرير تطوير الإنترنت في العالم 2022، وتقرير تطوير الإنترنت الصيني 2022، والذي تم تجميعه بواسطة الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني، وتم إصداره في المؤتمر العالمي للإنترنت لمدة 6 سنوات متتالية.ويقام المؤتمر العالمي للإنترنت لعام 2022 حاليا في مقاطعة زيجانغ شرقي الصين.كما سلّط الكتاب الأزرق الضوء على التقدم والإنجازات الجديدة في تطوير الإنترنت في الصين خلال العام الماضي.ووفقا للتقرير، فإن الصين تتصدّر العالم من حيث بناء البنية التحتية للمعلومات، مع انتهائها من تصميم مراكز البيانات الضخمة المتكاملة في البلاد.كما أن بكين حسّنت بناء سيادة القانون على الإنترنت بشكل تدريجي، وأحرزت تقدما مطردا في بناء الحضارة الإلكترونية، بينما يتم تحسين نظام الحوكمة السيبرانية الشامل باستمرار.ومع حلول شهر يونيو/ حزيران 2022، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 1.051 مليار، وبلغ معدل انتشار الإنترنت 74.4 بالمائة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مجتمع, منوعات
الصين تحتل المرتبة الثانية بتطوير الإنترنت في العالم خلال 2022
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احتلت الصين المرتبة الثانية في العالم من حيث تطوير الإنترنت، وذلك وفقا لأحدث تقرير صناعي صدر أمس الأربعاء.
واستند "مؤشر تطوير الإنترنت العالمي" إلى 6 معايير، هي البنية التحتية، والقدرة على الابتكار، والتنمية الصناعية، وتطبيقات الإنترنت، والأمن السيبراني، وإدارة الإنترنت، على النحو المبين في الكتاب الأزرق للمؤتمر العالمي للإنترنت، الذي صدر أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية
ولفت إلى أن أكبر 10 اقتصادات رائدة في تطوير الإنترنت للعام الجاري 2022، هي أمريكا والصين وألمانيا والسويد وهولندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا وفنلندا والدنمارك.
ويتكون الكتاب الأزرق من تقريرين منفصلين: تقرير تطوير الإنترنت في العالم 2022، وتقرير تطوير الإنترنت الصيني 2022، والذي تم تجميعه بواسطة الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني، وتم إصداره في المؤتمر العالمي للإنترنت لمدة 6 سنوات متتالية.
ويقام المؤتمر العالمي للإنترنت لعام 2022 حاليا في مقاطعة زيجانغ شرقي الصين.
كما سلّط الكتاب الأزرق الضوء على التقدم والإنجازات الجديدة في تطوير الإنترنت في الصين خلال العام الماضي.
ووفقا للتقرير، فإن الصين تتصدّر العالم من حيث بناء البنية التحتية للمعلومات، مع انتهائها من تصميم مراكز البيانات الضخمة المتكاملة في البلاد.
كما أن بكين حسّنت بناء سيادة القانون على الإنترنت بشكل تدريجي، وأحرزت تقدما مطردا في بناء الحضارة الإلكترونية، بينما يتم تحسين نظام الحوكمة السيبرانية الشامل باستمرار.
ومع حلول شهر يونيو/ حزيران 2022، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 1.051 مليار، وبلغ معدل انتشار الإنترنت 74.4 بالمائة.