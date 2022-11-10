https://sputnikarabic.ae/20221110/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-مدينة-بيرديانسك-1070010152.html
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مدينة بيرديانسك
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مدينة بيرديانسك
اعتقل ضباط إنفاذ القانون في روسيا مجموعة من الإرهابيين، كانوا يعدون لهجوم إرهابي في حدث جماهيري في بيرديانسك تشارك فيه منظمات شبابية وممثلين عن الإدارة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T10:09+0000
2022-11-10T10:09+0000
2022-11-10T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
هجوم إرهابي
استهداف
تصدي
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ووفقا لشهادات، أوليغ زافغورودني، أحد المعتقلين، الذي قال: "جمعنا قنابل كان من المفترض أن تنفجر في حدث في بيرديانسك، تشارك فيه شباب روس والإدارة نفسها. لقد وضعنا الكثير من العناصر الضارة في القنبلة حتى يكون هناك العديد من الضحايا... أثناء الاعتقال، قمنا بالمقاومة".وقال خبير متفجرات روسي لوكالة "سبوتنيك"، إنه بعد فحص العبوات الناسفة، تبين أن المتفجرات كانت مخبأة في علب بلاستيكية. في الوقت نفسه، وفقا للمهندس، "كانت العبوة الناسفة، بناءً على التصميم، موجهة مع إمكانية التحكم عن بعد". وتعليقا على عمل ضباط إنفاذ القانون والهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه، أخبر أليكسي سافين، رئيس اللجنة الأمنية لمنطقة زابوروجيه، بالإجراءات التي يتم اتخاذها عند تنظيم الأحداث الجماهيرية في المنطقة.وأشار إلى أهمية دور المواطنين في منع الهجمات الإرهابية، مشددا على أن "المواطنين اليقظين ليسوا غير مبالين بمصير مدينتهم".
https://sputnikarabic.ae/20221110/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-مبنى-مكتب-التسجيل-والتجنيد-العسكري-في-يكاترينبورغ-1070003434.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, هجوم إرهابي, استهداف, تصدي
روسيا, هجوم إرهابي, استهداف, تصدي
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مدينة بيرديانسك
10:09 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
اعتقل ضباط إنفاذ القانون في روسيا مجموعة من الإرهابيين، كانوا يعدون لهجوم إرهابي في حدث جماهيري في بيرديانسك تشارك فيه منظمات شبابية وممثلين عن الإدارة.
ووفقا لشهادات، أوليغ زافغورودني، أحد المعتقلين، الذي قال: "جمعنا قنابل كان من المفترض أن تنفجر في حدث في بيرديانسك، تشارك فيه شباب روس والإدارة نفسها. لقد وضعنا الكثير من العناصر الضارة في القنبلة حتى يكون هناك العديد من الضحايا... أثناء الاعتقال، قمنا بالمقاومة".
وقال خبير متفجرات روسي لوكالة "سبوتنيك"، إنه بعد فحص العبوات الناسفة، تبين أن المتفجرات
كانت مخبأة في علب بلاستيكية. في الوقت نفسه، وفقا للمهندس، "كانت العبوة الناسفة، بناءً على التصميم، موجهة مع إمكانية التحكم عن بعد".
وتعليقا على عمل ضباط إنفاذ القانون والهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه، أخبر أليكسي سافين، رئيس اللجنة الأمنية لمنطقة زابوروجيه، بالإجراءات التي يتم اتخاذها عند تنظيم الأحداث الجماهيرية في المنطقة.
وقال سافين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس": "الأجهزة الأمنية تعمل بجد لضمان النظام. الهجوم الإرهابي الذي تم منعه من قبل الإرهابيين الأوكرانيين في بيرديانسك هو تأكيد على ذلك ... هذه ليست الحالة الأولى لمنع الهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار إلى أهمية دور المواطنين في منع الهجمات الإرهابية، مشددا على أن "المواطنين اليقظين ليسوا غير مبالين بمصير مدينتهم".