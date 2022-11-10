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"الماء مقابل الكهرباء"... اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن
"الماء مقابل الكهرباء"... اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن
وقّع الأردن مع إسرائيل والإمارات، اتفاقا جديدا حول مشروع مشترك للمياه والطاقة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T08:50+0000
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المشروع الذي يعد استكمالا لإعلان النوايا الموقّع بين الدول الثلاث، العام الماضي، ووُقع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"الماء مقابل الكهرباء"... اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن

08:50 GMT 10.11.2022
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وقّع الأردن مع إسرائيل والإمارات، اتفاقا جديدا حول مشروع مشترك للمياه والطاقة.
المشروع الذي يعد استكمالا لإعلان النوايا الموقّع بين الدول الثلاث، العام الماضي، ووُقع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
الماء مقابل الكهرباء.. اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن - سبوتنيك عربي
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