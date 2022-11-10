https://sputnikarabic.ae/20221110/الماء-مقابل-الكهرباء-اتفاق-تاريخي-بين-إسرائيل-والإمارات-والأردن-1070007390.html
"الماء مقابل الكهرباء"... اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن
"الماء مقابل الكهرباء"... اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن
وقّع الأردن مع إسرائيل والإمارات، اتفاقا جديدا حول مشروع مشترك للمياه والطاقة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T08:50+0000
2022-11-10T08:50+0000
2022-11-10T08:50+0000
انفوجرافيك
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المشروع الذي يعد استكمالا لإعلان النوايا الموقّع بين الدول الثلاث، العام الماضي، ووُقع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"الماء مقابل الكهرباء"... اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات والأردن
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وقّع الأردن مع إسرائيل والإمارات، اتفاقا جديدا حول مشروع مشترك للمياه والطاقة.
المشروع الذي يعد استكمالا لإعلان النوايا الموقّع بين الدول الثلاث، العام الماضي، ووُقع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.