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https://sputnikarabic.ae/20221110/الولايات-المتحدة-لم-تقدم-الطائرات-المسيرة-غراي-إيغل-إلى-كييف-خوفا-من-تفاقم-الصراع-1070000526.html
الولايات المتحدة لم تقدم الطائرات المسيرة "غراي إيغل" إلى كييف خوفا من تفاقم الصراع
الولايات المتحدة لم تقدم الطائرات المسيرة "غراي إيغل" إلى كييف خوفا من تفاقم الصراع
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لن تنقل الطائرات المسيرة العالية التقنية من طراز Gray Eagle إلى أوكرانيا، على... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T05:05+0000
2022-11-10T05:05+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وبحسب المنشور، رفض البنتاغون طلب أوكرانيا بتوفير الطائرات المسيرة MQ-1C Gray Eagle لها، لأنه قد "يؤدي إلى تصعيد الصراع".وأكد متحدث باسم شركة جنرال أتوميكس، التي تطور الطائرات المسيرة، أن الشركة على علم بالقرار.في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي ناشدت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدعوة لنقل طائرات مقاتلة عالية التقنية إلى أوكرانيا.MQ-1C Gray Eagle هي طائرة استطلاع وهجوم مسيرة في خدمة الجيش الأمريكي.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة لم تقدم الطائرات المسيرة "غراي إيغل" إلى كييف خوفا من تفاقم الصراع

05:05 GMT 10.11.2022
© flickr.com / neridamanoطائرة "بريداتور" بدون طيار
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© flickr.com / neridamano
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لن تنقل الطائرات المسيرة العالية التقنية من طراز Gray Eagle إلى أوكرانيا، على الرغم من الطلبات المقدمة من كييف ومجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، لمنع تصاعد الصراع.
وبحسب المنشور، رفض البنتاغون طلب أوكرانيا بتوفير الطائرات المسيرة MQ-1C Gray Eagle لها، لأنه قد "يؤدي إلى تصعيد الصراع".
وأكد متحدث باسم شركة جنرال أتوميكس، التي تطور الطائرات المسيرة، أن الشركة على علم بالقرار.
في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي ناشدت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدعوة لنقل طائرات مقاتلة عالية التقنية إلى أوكرانيا.
MQ-1C Gray Eagle هي طائرة استطلاع وهجوم مسيرة في خدمة الجيش الأمريكي.
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