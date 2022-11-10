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https://sputnikarabic.ae/20221110/اليابان-والولايات-المتحدة-تبدآن-تدريبات-عسكرية-تشمل-36-ألف-عسكري-و30-سفينة-و370-طائرة-1070001317.html
اليابان والولايات المتحدة تبدآن تدريبات عسكرية تشمل 36 ألف عسكري و30 سفينة و370 طائرة
اليابان والولايات المتحدة تبدآن تدريبات عسكرية تشمل 36 ألف عسكري و30 سفينة و370 طائرة
أطلقت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مناورة "Keen Sword" المشتركة الرئيسية لممارسة إجراءات للدفاع عن الجزر النائية في الأرخبيل... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T06:01+0000
2022-11-10T06:01+0000
بحر اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، سيشارك نحو 26 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية في التدريبات من الجانب الياباني، وسيشارك نحو 10 آلاف عسكري من الجانب الأمريكي، من بينهم أفراد من فرقة الفضاء.بالإضافة إلى ذلك، ستشارك 20 سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية و10 سفن أمريكية، بالإضافة إلى 250 طائرة يابانية و120 طائرة أمريكية، بما في ذلك طائرة "أوسبري تيلتروتور" في المناورات.كما سينضم ما مجموعه أربع سفن وطائرتان من القوات المسلحة لأستراليا وكندا والمملكة المتحدة إلى الجيش الأمريكي والياباني خلال التدريبات، التي يتضمن سيناريوهات ممارسة الدفاع عن جزر توكونوشيما النائية في محافظة كاجوشيما، وستستمر التدريبات حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.وقالت القيادة اليابانية المشتركة في بيان: "أصبحت التدريبات العملية الحالية هي السادسة عشرة على التوالي. وتمت دعوة مراقبون من أستراليا وكندا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وبريطانيا العظمى والناتو".
https://sputnikarabic.ae/20221109/معلومات-عن-الجيوش-المشاركة-في-مناورات-مالابار-العسكرية-وترتيبها-عالميا-1069972803.html
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بحر اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
بحر اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان والولايات المتحدة تبدآن تدريبات عسكرية تشمل 36 ألف عسكري و30 سفينة و370 طائرة

06:01 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeauعضو في لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على خلفية إقلاع طائرة مشاة البحرية الأمريكية MV-22 Osprey أثناء تدريب مشترك مع أفراد من مشاة البحرية الأمريكية في منطقة تدريب هيغاشيفوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان 15 مارس 2022.
عضو في لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على خلفية إقلاع طائرة مشاة البحرية الأمريكية MV-22 Osprey أثناء تدريب مشترك مع أفراد من مشاة البحرية الأمريكية في منطقة تدريب هيغاشيفوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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أطلقت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مناورة "Keen Sword" المشتركة الرئيسية لممارسة إجراءات للدفاع عن الجزر النائية في الأرخبيل الياباني.
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، سيشارك نحو 26 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية في التدريبات من الجانب الياباني، وسيشارك نحو 10 آلاف عسكري من الجانب الأمريكي، من بينهم أفراد من فرقة الفضاء.
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معلومات عن الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" العسكرية وترتيبها عالميا
أمس, 09:54 GMT
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك 20 سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية و10 سفن أمريكية، بالإضافة إلى 250 طائرة يابانية و120 طائرة أمريكية، بما في ذلك طائرة "أوسبري تيلتروتور" في المناورات.
كما سينضم ما مجموعه أربع سفن وطائرتان من القوات المسلحة لأستراليا وكندا والمملكة المتحدة إلى الجيش الأمريكي والياباني خلال التدريبات، التي يتضمن سيناريوهات ممارسة الدفاع عن جزر توكونوشيما النائية في محافظة كاجوشيما، وستستمر التدريبات حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت القيادة اليابانية المشتركة في بيان: "أصبحت التدريبات العملية الحالية هي السادسة عشرة على التوالي. وتمت دعوة مراقبون من أستراليا وكندا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وبريطانيا العظمى والناتو".
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