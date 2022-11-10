https://sputnikarabic.ae/20221110/اليونان-لن-نستورد-الغاز-الروسي-من-خلال-تركيا-1070040548.html

اليونان: لن نستورد الغاز الروسي من خلال تركيا

اليونان: لن نستورد الغاز الروسي من خلال تركيا

قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، اليوم الخميس، إن بلاده تخطط لفطم نفسها عن الغاز الروسي بغض النظر عن مصدره، ولن تتطلع إلى استيراده عبر تركيا، التي تبني... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

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أثينا- سبوتنيك. وذكر سكريكاس خلال تواجده في مقر جمعية الصحافة الأجنبية باليونان، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتخليص نفسه من كل من خطوط الأنابيب الروسية للغاز والغاز الطبيعي المسال، رغم أنه لا توجد حتى الآن وحدة داخل الكتلة بشأن كيفية تطبيق السقف المحتمل لأسعار الغاز.تواصل اليونان استيراد الغاز الروسي بموجب اتفاق يسمح لها بدفع مدفوعات باليورو إلى حساب في روسيا. وأكد سكريكاس أنها تتلقى إمدادات متعاقد عليها، في حين أوقفت روسيا الصادرات إلى بلغاريا بعد أن رفضت الدفع بموجب الخطة الجديدة.عززت أوروبا واردات الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من الولايات المتحدة، بعد الأزمة الأوكرانية. وردا على سؤال عما إذا كان هذا سيجعل اليونان تعتمد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بدلا من ذلك، قال سكريكاس إن السوق الفوري يعرض حاليا أسعارا أقل من الولايات المتحدة.تتنافس اليونان الآن على دور أكبر في سوق الشحن العالمي للغاز الطبيعي المسال، وتأمل الدولة، التي تمتلك أكبر أسطول تجاري في أوروبا، في أن تصبح مركزا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بمجرد اكتمال محطتين عائمتين جديدتين.وقال سكريكاس إنه لا يرى تهديدا محتملا من روسيا بوقف تسليم النفط بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه سيحد من سعر الواردات الروسية اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول. حذرت روسيا من أنها لن تبيع النفط للدول التي وافقت على سقف الأسعار.من المقرر أيضا أن تزيد اليونان وارداتها من الكهرباء عبر وصلات الكابلات البحرية، بما في ذلك من مصر، وتناقش التعاون مع ألمانيا والنمسا. وتريد أثينا تريد الحصول على مزيد من طاقة الرياح والشمس لكنها لن تنخرط في الطاقة النووية نظرا لنقص الخبرة والخطر الزلزالي.

https://sputnikarabic.ae/20221108/أنقرة-تقول-إن-مركز-الغاز-الذي-اقترحه-بوتين-قد-يستقبل-الإمدادات-من-بلدان-أخرى-1069956543.html

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العالم, اليونان, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد