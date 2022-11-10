https://sputnikarabic.ae/20221110/باشينيان-ينتقد-خطاب-علييف-من-شوشا-ويعتبره-انتهاكا-للاتفاقات-1070006483.html
باشينيان ينتقد خطاب علييف من شوشا ويعتبره انتهاكا للاتفاقات
باشينيان ينتقد خطاب علييف من شوشا ويعتبره انتهاكا للاتفاقات
انتقد رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، بشدة الخطاب الأخير للرئيس الأذربيجاني، إلهام عالييف، في شوشي، حيث وجّه سلسلة من التهديدات ضد أرمينيا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T08:22+0000
2022-11-10T08:22+0000
2022-11-10T08:34+0000
العالم
أرمينيا
تهم
أذربيجان
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وقال باشينيان في اجتماع حكومي، اليوم الخميس: "تؤكد تصريحات رئيس أذربيجان مرة أخرى أن الطموحات الجيوسياسية لباكو ما زالت تشكل تهديدا لأمن جنوب القوقاز والمنطقة".وأضاف: "يجب أن يعلموا أن اللعب بالنار سيكلفهم غاليا. أحداث هذا العام: "عمليات فاروخ ـ القصاص"، على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في 13-14 سبتمبر - كل هذا يجب أن يكون درسًا لأرمينيا. نحن ندرس هذا الدرس ونأمل في النهاية أن يتفهموه ويهتموا بشؤونهم الداخلية ويتوقفوا عن اشتهاء أراضينا في قره باغ".
https://sputnikarabic.ae/20221104/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بالقصف-في-المنطقة-الحدودية-1069843589.html
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العالم, أرمينيا, تهم, أذربيجان
العالم, أرمينيا, تهم, أذربيجان
باشينيان ينتقد خطاب علييف من شوشا ويعتبره انتهاكا للاتفاقات
08:22 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
انتقد رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، بشدة الخطاب الأخير للرئيس الأذربيجاني، إلهام عالييف، في شوشي، حيث وجّه سلسلة من التهديدات ضد أرمينيا.
وقال باشينيان في اجتماع حكومي، اليوم الخميس: "تؤكد تصريحات رئيس أذربيجان مرة أخرى أن الطموحات الجيوسياسية لباكو ما زالت تشكل تهديدا لأمن جنوب القوقاز والمنطقة".
وأضاف: "يجب أن يعلموا أن اللعب بالنار سيكلفهم غاليا. أحداث هذا العام: "عمليات فاروخ ـ القصاص"، على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في 13-14 سبتمبر - كل هذا يجب أن يكون درسًا لأرمينيا. نحن ندرس هذا الدرس ونأمل في النهاية أن يتفهموه ويهتموا بشؤونهم الداخلية ويتوقفوا عن اشتهاء أراضينا في قره باغ".
وذكر أيضا أنه "بعد عملية 13-14 سبتمبر على المرتفعات الاستراتيجية الرئيسية في اتجاه الحدود الأذربيجانية الأرمينية، تم نشر القوات المسلحة الأذربيجانية. ويجب على أرمينيا أن تفهم تماما ما يعنيه هذا".