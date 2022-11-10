https://sputnikarabic.ae/20221110/بعد-الإقرار-بعجزه-عن-خوض-حرب-كبيرة-ما-هي-قدرات-الجيش-الفرنسي-1070003860.html
بعد الإقرار بعجزه عن خوض حرب كبيرة... ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟
بعد الإقرار بعجزه عن خوض حرب كبيرة... ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟
يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 جيشا في العالم، ومع ذلك قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن مشاركة قواته في عمليات واسعة النطاق يمكن... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:18+0000
2022-11-10T07:18+0000
2022-11-10T07:18+0000
رصد عسكري
أخبار فرنسا
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ويصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي، بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش الفرنسي 1055 طائرة حربية تضم:ويمتلك الجيش الفرنسي قوات برية تضم:ورغم تصنيف الجيش الفرنسي بجميع أسلحته في المرتبة رقم 7 عالميا، إلا أن أسطوله البحري يصنف رقم 16 عالميا بـ 180 وحدة بحرية تضم:رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-جيش-بلاده-غير-قادر-على-المشاركة-في-عمليات-عسكرية-كبيرة-1069999415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار فرنسا
بعد الإقرار بعجزه عن خوض حرب كبيرة... ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟
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يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 جيشا في العالم، ومع ذلك قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن مشاركة قواته في عمليات واسعة النطاق يمكن أن تكون مستحيلة.
ويصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي، بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويمتلك الجيش الفرنسي 1055 طائرة حربية تضم:
266 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
18 طائرة تزود بالوقود في الجو.
435 مروحية بينها 69 مروحية هجومية
.
ويمتلك الجيش الفرنسي قوات برية تضم:
ورغم تصنيف الجيش الفرنسي بجميع أسلحته في المرتبة رقم 7 عالميا، إلا أن أسطوله البحري يصنف رقم 16 عالميا بـ 180 وحدة بحرية تضم:
رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية
كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.