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https://sputnikarabic.ae/20221110/بعد-الإقرار-بعجزه-عن-خوض-حرب-كبيرة-ما-هي-قدرات-الجيش-الفرنسي-1070003860.html
بعد الإقرار بعجزه عن خوض حرب كبيرة... ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟
بعد الإقرار بعجزه عن خوض حرب كبيرة... ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟
يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 جيشا في العالم، ومع ذلك قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن مشاركة قواته في عمليات واسعة النطاق يمكن... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:18+0000
2022-11-10T07:18+0000
رصد عسكري
أخبار فرنسا
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ويصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي، بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش الفرنسي 1055 طائرة حربية تضم:ويمتلك الجيش الفرنسي قوات برية تضم:ورغم تصنيف الجيش الفرنسي بجميع أسلحته في المرتبة رقم 7 عالميا، إلا أن أسطوله البحري يصنف رقم 16 عالميا بـ 180 وحدة بحرية تضم:رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-جيش-بلاده-غير-قادر-على-المشاركة-في-عمليات-عسكرية-كبيرة-1069999415.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا
رصد عسكري, أخبار فرنسا

بعد الإقرار بعجزه عن خوض حرب كبيرة... ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟

07:18 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / ERIC GAILLARDماكرون داخل إحدى قواعد البحرية التابعة للجيش الفرنسي
ماكرون داخل إحدى قواعد البحرية التابعة للجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / ERIC GAILLARD
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يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 جيشا في العالم، ومع ذلك قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن مشاركة قواته في عمليات واسعة النطاق يمكن أن تكون مستحيلة.
ويصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي، بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
وزير الدفاع الفرنسي يقول إن جيش بلاده غير قادر على المشاركة في عمليات عسكرية كبيرة
02:53 GMT

ويمتلك الجيش الفرنسي 1055 طائرة حربية تضم:

266 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
125 طائرة تدريب.
46 طائرة مهام خاصة.
18 طائرة تزود بالوقود في الجو.
435 مروحية بينها 69 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الفرنسي قوات برية تضم:

406 دبابة.
6 آلاف و558 مدرعة.
109مدافع ذاتية الحركة.
105 مدافع مقطورة.
13 راجمة صواريخ.

ورغم تصنيف الجيش الفرنسي بجميع أسلحته في المرتبة رقم 7 عالميا، إلا أن أسطوله البحري يصنف رقم 16 عالميا بـ 180 وحدة بحرية تضم:

حاملة طائرات واحدة.
3 حاملات مروحيات.
10 مدمرات.
11 فرقاطة.
10 غواصات.
15 سفينة دورية.
17 كاسحة ألغام بحرية.
رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.
© Sputnikما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
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