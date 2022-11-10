عربي
https://sputnikarabic.ae/20221110/بوغدانوف-يبدي-استعداد-روسيا-لمساعدة-لبنان-في-جميع-المجالات-1070022572.html
بوغدانوف يبدي استعداد روسيا لمساعدة لبنان في جميع المجالات
بوغدانوف يبدي استعداد روسيا لمساعدة لبنان في جميع المجالات
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، بناء على طلبه، وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:26+0000
2022-11-10T13:28+0000
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
وكتبت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس: "جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص".وصرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أن محاولة وضع سقف للنفط الروسي، أمر غير واقعي، وينعكس سلبا على الدول الراغبة بتطبيقه وهو ما نشاهده في الدول الغربية.وأشار بو نصار، في لقاء مع "سبوتنيك" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شرح أن الدول الراغبة بتطبيقه لن تحصل على المشتقات النفطية الروسية، وأن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وهي كثيرة.وأضاف بو نصار أن بلاده منذ بداية فرض العقوبات الغربية على روسيا في 2014، لم تلتزم بهذه العقوبات لأنها غير صادرة عن الأمم المتحدة وهي عقوبات مفروضة لأغراض سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20221107/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الأردني-التسوية-الفلسطينية-الإسرائيلية-والوضع-في-سوريا-1069912518.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8aeb88b9c5e44b2a1b016aab0e9767cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, لبنان, أخبار لبنان
روسيا, لبنان, أخبار لبنان

بوغدانوف يبدي استعداد روسيا لمساعدة لبنان في جميع المجالات

13:26 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 10.11.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، بناء على طلبه، وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني في التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة.
وكتبت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس: "جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص".

وأكد الجانب الروسي من جديد دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأكدت وزارة الخارجية "استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة للشعب اللبناني الصديق للتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة".

بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
بوغدانوف يبحث مع السفير الأردني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا
7 نوفمبر, 14:39 GMT
وصرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أن محاولة وضع سقف للنفط الروسي، أمر غير واقعي، وينعكس سلبا على الدول الراغبة بتطبيقه وهو ما نشاهده في الدول الغربية.
وأشار بو نصار، في لقاء مع "سبوتنيك" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شرح أن الدول الراغبة بتطبيقه لن تحصل على المشتقات النفطية الروسية، وأن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وهي كثيرة.
وأضاف بو نصار أن بلاده منذ بداية فرض العقوبات الغربية على روسيا في 2014، لم تلتزم بهذه العقوبات لأنها غير صادرة عن الأمم المتحدة وهي عقوبات مفروضة لأغراض سياسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала