https://sputnikarabic.ae/20221110/بوغدانوف-يبدي-استعداد-روسيا-لمساعدة-لبنان-في-جميع-المجالات-1070022572.html
بوغدانوف يبدي استعداد روسيا لمساعدة لبنان في جميع المجالات
بوغدانوف يبدي استعداد روسيا لمساعدة لبنان في جميع المجالات
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، بناء على طلبه، وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:26+0000
2022-11-10T13:26+0000
2022-11-10T13:28+0000
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
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وكتبت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس: "جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص".وصرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أن محاولة وضع سقف للنفط الروسي، أمر غير واقعي، وينعكس سلبا على الدول الراغبة بتطبيقه وهو ما نشاهده في الدول الغربية.وأشار بو نصار، في لقاء مع "سبوتنيك" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شرح أن الدول الراغبة بتطبيقه لن تحصل على المشتقات النفطية الروسية، وأن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وهي كثيرة.وأضاف بو نصار أن بلاده منذ بداية فرض العقوبات الغربية على روسيا في 2014، لم تلتزم بهذه العقوبات لأنها غير صادرة عن الأمم المتحدة وهي عقوبات مفروضة لأغراض سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20221107/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الأردني-التسوية-الفلسطينية-الإسرائيلية-والوضع-في-سوريا-1069912518.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, لبنان, أخبار لبنان
روسيا, لبنان, أخبار لبنان
بوغدانوف يبدي استعداد روسيا لمساعدة لبنان في جميع المجالات
13:26 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، بناء على طلبه، وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني في التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة.
وكتبت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي
، اليوم الخميس: "جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص".
وأكد الجانب الروسي من جديد دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأكدت وزارة الخارجية "استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة للشعب اللبناني الصديق للتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة".
وصرح السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أن محاولة وضع سقف للنفط الروسي، أمر غير واقعي، وينعكس سلبا على الدول الراغبة بتطبيقه وهو ما نشاهده في الدول الغربية.
وأشار بو نصار، في لقاء مع "سبوتنيك" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شرح أن الدول الراغبة بتطبيقه لن تحصل على المشتقات النفطية الروسية، وأن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وهي كثيرة.
وأضاف بو نصار
أن بلاده منذ بداية فرض العقوبات الغربية على روسيا في 2014، لم تلتزم بهذه العقوبات لأنها غير صادرة عن الأمم المتحدة وهي عقوبات مفروضة لأغراض سياسية.