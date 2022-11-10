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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221110/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070001074.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T05:36+0000
2022-11-10T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:36 GMT 10.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:21 GMT 10.11.2022
السفارة الروسية لدى إندونيسيا: لافروف يترأس الوفد الروسي إلى إندونيسيا خلال قمة العشرين
صرح الملحق الإعلامي للسفارة الروسية لدى إندونيسيا، ألكسندر تومايكين، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي لقمة العشرين.
وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "وزير الخارجية سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي".
وكما أضاف تومايكين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك في قمة العشرين عبر الفيديو.
وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على صياغة شكل مشاركة فلاديمير بوتين. ربما سيشارك في القمة عبر الفيديو".
05:36 GMT 10.11.2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
الكونغرس الأمريكي الجديد لن يوقف مساعدات كييف لكنه قد يقلصها
05:35 GMT
05:36 GMT 10.11.2022
المملكة المتحدة تصدر ترخيصا عاما يسمح بتوريد الأسمدة الروسية
أصدرت حكومة المملكة المتحدة، الأربعاء، ترخيصًا عامًا يصرح بتقديم خدمات مالية للأشخاص المرتبطين بروسيا لتسليم أسمدة روسية محددة إلى دول ثالثة.
05:35 GMT 10.11.2022
الولايات المتحدة لم تقدم الطائرات المسيرة "غراي إيغل" إلى كييف خوفا من تفاقم الصراع
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لن تنقل الطائرات المسيرة العالية التقنية من طراز Gray Eagle إلى أوكرانيا، على الرغم من الطلبات المقدمة من كييف ومجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، لمنع تصاعد الصراع.
05:34 GMT 10.11.2022
Queen Elizabeth حاملة طائرات بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
بريطانيا كانت تريد الضغط على روسيا لكن حاملة طائراتها كادت تتجمد في القطب الشمالي
04:45 GMT
05:34 GMT 10.11.2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
مقتل شخص وإصابة آخر في قصف للقوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك
03:51 GMT
05:34 GMT 10.11.2022
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الخميس، في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ونيكولاييف وشيركاسي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة الإنذار بالغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
05:33 GMT 10.11.2022
أكثر من ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب كييف في مدينة زابوروجيه
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، يوم الأربعاء، إن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا في مدينة زابوروجيه تجاوز بالفعل 1000 شخص.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMT
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