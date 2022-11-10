تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:21 GMT 10.11.2022
السفارة الروسية لدى إندونيسيا: لافروف يترأس الوفد الروسي إلى إندونيسيا خلال قمة العشرين
صرح الملحق الإعلامي للسفارة الروسية لدى إندونيسيا، ألكسندر تومايكين، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي لقمة العشرين.
وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "وزير الخارجية سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي".
وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "وزير الخارجية سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي".
وكما أضاف تومايكين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك في قمة العشرين عبر الفيديو.
وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على صياغة شكل مشاركة فلاديمير بوتين. ربما سيشارك في القمة عبر الفيديو".
وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على صياغة شكل مشاركة فلاديمير بوتين. ربما سيشارك في القمة عبر الفيديو".
05:36 GMT 10.11.2022
05:36 GMT 10.11.2022
أصدرت حكومة المملكة المتحدة، الأربعاء، ترخيصًا عامًا يصرح بتقديم خدمات مالية للأشخاص المرتبطين بروسيا لتسليم أسمدة روسية محددة إلى دول ثالثة.
05:35 GMT 10.11.2022
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لن تنقل الطائرات المسيرة العالية التقنية من طراز Gray Eagle إلى أوكرانيا، على الرغم من الطلبات المقدمة من كييف ومجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، لمنع تصاعد الصراع.
05:34 GMT 10.11.2022
05:34 GMT 10.11.2022
05:34 GMT 10.11.2022
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الخميس، في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ونيكولاييف وشيركاسي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة الإنذار بالغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
05:33 GMT 10.11.2022
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، يوم الأربعاء، إن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا في مدينة زابوروجيه تجاوز بالفعل 1000 شخص.