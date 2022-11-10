تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

السفارة الروسية لدى إندونيسيا: لافروف يترأس الوفد الروسي إلى إندونيسيا خلال قمة العشرين

صرح الملحق الإعلامي للسفارة الروسية لدى إندونيسيا، ألكسندر تومايكين، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي لقمة العشرين.

وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "وزير الخارجية سيرغي لافروف، سوف يترأس الوفد الروسي".

وكما أضاف تومايكين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك في قمة العشرين عبر الفيديو.

وقال تومايكين لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على صياغة شكل مشاركة فلاديمير بوتين. ربما سيشارك في القمة عبر الفيديو".