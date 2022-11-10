https://sputnikarabic.ae/20221110/تونس-التحقيق-مع-الغنوشي-في-قضية-انستالينغو-والمتهم-يقول-إنها-زائفة-مثل-القضايا-التي-سبقتها-1070020822.html
تونس… التحقيق مع الغنوشي في قضية "انستالينغو" والمتهم يقول إنها "زائفة مثل القضايا التي سبقتها"
تونس… التحقيق مع الغنوشي في قضية "انستالينغو" والمتهم يقول إنها "زائفة مثل القضايا التي سبقتها"
يخضع زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، "للتحقيق أمام القضاء في سوسة، شرق العاصمة، في قضية مؤسسة "استالينغو" المتخصصة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
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ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهمًا من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.وفور وصوله إلى المحكمة، قال الغنوشي إنه "يجهل قضية انستالينغو وقد علم بها منذ 10 أيام"، معتبرًا أن "القضية زائفة مثل الأربع قضايا التي سبقتها"، بحسب موقع "نسمة" التونسي.واعتبر أن "القضية المثارة ضده يراد منها صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تهم الشعب التونسي"، قائلا: "وجودي هنا لن يخفض في أسعار المواد ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عيانا".وتابع: "جئت هنا متمسكا بحصانتي نعم ولكن احتراما للقضاء جئت لأنني أعرف أن القضية فارغة".
https://sputnikarabic.ae/20220921/تونس-اليوم-استكمال-التحقيق-مع-راشد-الغنوشي-في-قضية-تسفيير-الجهاديين-1068029948.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تونس اليوم
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تونس… التحقيق مع الغنوشي في قضية "انستالينغو" والمتهم يقول إنها "زائفة مثل القضايا التي سبقتها"
11:25 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
يخضع زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، "للتحقيق أمام القضاء في سوسة، شرق العاصمة، في قضية مؤسسة "استالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت.
ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهمًا من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
وفور وصوله إلى المحكمة، قال الغنوشي إنه "يجهل قضية انستالينغو وقد علم بها منذ 10 أيام"، معتبرًا أن "القضية زائفة مثل الأربع قضايا التي سبقتها"، بحسب موقع "نسمة
" التونسي.
واعتبر أن "القضية المثارة ضده يراد منها صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية
التي تهم الشعب التونسي"، قائلا: "وجودي هنا لن يخفض في أسعار المواد ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عيانا".
وتابع: "جئت هنا متمسكا بحصانتي نعم ولكن احتراما للقضاء جئت لأنني أعرف أن القضية فارغة".