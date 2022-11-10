https://sputnikarabic.ae/20221110/حركة-فتح-تحيي-بمهرجان-مركزي-في-غزة-الذكرى-الـ-18-لرحيل-ياسر-عرفات-1070036137.html

حركة "فتح" تحيي بمهرجان مركزي في غزة الذكرى الـ 18 لرحيل ياسر عرفات

حركة "فتح" تحيي بمهرجان مركزي في غزة الذكرى الـ 18 لرحيل ياسر عرفات

أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة فعاليات الذكرى الـ 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات، وتوافد المشاركون من كافة محافظات القطاع، إلى ساحة ياسر عرفات... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T17:41+0000

2022-11-10T17:41+0000

2022-11-10T17:41+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

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ورفع المشاركون اليوم الخميس الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة فتح، وصور الرئيس ياسر عرفات، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.وأطلقت حركة "فتح" خلال إحياء الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في غزة نداءً لتحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال التوجه إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، وطي الانقسام الداخلي.وقال الناطق باسم حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك لوكالة "سبوتنيك": "نستغل هذا التوقيت، لندعو كافة الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس، إلى العودة إلى الوحدة الوطنية، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية استيطانية يقودها نتنياهو الذي سينقض على القضية الفلسطينية".وتضمنت الصورة الرئيسية للفعالية صورة ياسر عرفات وإلى جانبها شعار حركة "فتح"، وقد كُتِب عليها "إرثك اليوم حاضر"، فيما تعالت حناجر المُشاركين بالهتافات، الوطنية، على نغمات أغاني الثورة الفلسطينية، وقال عماد الاغا عضو الهيئة القيادية في حركة فتح لـ" سبوتنيك" : "في ظل هذه الأجواء الدافئة التي نعيشها، نؤكد أن حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية، موحدين وسنكمل الطريق الذي بدأه الراحل ياسر عرفات، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإلزام الاحتلال بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، وحماية شعبنا الفلسطيني من التغول الاستيطاني وعمليات القتل والاعتقالات".في تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كُل عام، يُحيي أبناء الشعب الفلسطيني في المُدن الفلسطينية وفي الشتات، ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات عبر أنشطة متنوعة تتضمن الوقفات والمسيرات والمهرجانات، ويشارك فيها قادة وفصائل العمل الوطني، إلى جانب آلاف الفلسطينيين، فيما تُمثِّل الذكرى مُناسبة سنوية تتعالى فيها الأصوات المُطالبة بالكشف عن تفاصيل رحيله، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

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