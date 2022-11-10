https://sputnikarabic.ae/20221110/خبير-انتخابي-يقول-إن-الفراغ-هو-الأوفر-حظا-لرئاسة-الجمهورية-اللبنانية-1070022193.html

خبير انتخابي يقول إن الفراغ هو الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية اللبنانية

خبير انتخابي يقول إن الفراغ هو الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية اللبنانية

قال الخبير الانتخابي اللبناني ربيع الهبر إنه حتى الآن لا توجد أية مؤشرات على أنه سيكون هناك رئيس للبنان قريبا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T12:17+0000

2022-11-10T12:17+0000

2022-11-10T12:17+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068384841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7df69286f65af633bdc1e978ea8cb9a.jpg

وأضاف الهبر، مدير عام شركة "ستاتيستكس ليبانون"، ربيع الهبر، المتخصصة باستطلاعات الرأي العام والدراسات التسويقية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأوفر حظًا لرئاسة الجمهورية هو الفراغ"، لافتا إلى عدم الاتفاق والمواقف المتضاربة من انتخاب الرئيس، وعدم وجود أي نية بين الأطراف للاتفاق على رئيس.واعتبر الهبر أنه "من الواضح أنه لا يوجد اتفاق بين الكتل النيابية، بينما كتلتين أو ثلاثة قادرين على انتخاب رئيس، وهنا تكمن المشكلة، المواقف متضاربة ومتعارضة".وأوضح الهبر أن "استطلاع الرأي لا يؤثر لأنه يعبر عن رغبة الناس لكنه لا يعبر عن رغبة الكتل أو المسؤولين، ولكن سليمان فرجية أوفر حظا حسب استطلاع الناس".كما ذكر أن "نسبة حظوظ فرنجية تتكل على الاتفاقات السياسية وعلى رغبة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بإعطائه غطاء مسيحي، وتتكل على أن تعطي قوى "التغيير" صوتها، وتتكل على اتفاق باقي الأطراف عليه"، لافتا إلى أن "موضوع الاتفاق على سليمان فرنجية ليس سهلًا، لأن البعض يرى بهذا المرشح رغبة الثنائي الشيعي به أو على الأقل "حزب الله".وشدد الهبر على أن "هناك صعوبة بانتخاب سليمان فرنجية رئيسا حتى الساعة"، معتبرًا أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق دولي على إمكانية انتخاب رئيس أو اتفاق أو أي تقاطع دولي على اسم رئيس وهذه مشكلة كبيرة جدًا".ورأى أن "فترة الفراغ الرئاسي طويلة جدًا، أكثر مما يتوقع أحد، لأنه لا يوجد أي تقاطع دولي ولا أي اتفاق دولي على تسهيل هذه العملية".وللمرة الخامسة يفشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، إذ لم تختلف جلسة اليوم عن سابقاتها سواء لناحية الشكل ونسبة الحضور أو حتى بالنسبة الى التصويت.ولم تشهد الجلسة التي حضرها 108 نواب أي خرق، بعد حصول النائب ميشال معوض على 44 صوتا، مقابل اقتراع 47 نائبًا بورقة بيضاء.ويتخوف متابعون من حصول انفجار اجتماعي جديد في البلاد، في ظل انعكاس الفراغ الرئاسي سلبا على المناحي الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية المعطوف على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.تجدر الإشارة إلى أن قوى 8 آذار لم تعلن حتى عن اسم مرشحها لتولي رئاسة الجمهورية، علما أن "حزب الله" و"حركة أمل" يدعمان رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، مقابل اعتراض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على اسم فرنجية.

https://sputnikarabic.ae/20221107/بري-يدعو-للتوافق-على-انتخاب-رئيس-الجمهورية-ويقول-إن-لبنان-لن-يتحمل-الوضع-1069919192.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي