https://sputnikarabic.ae/20221110/رئيسة-مولدوفا-تتهم-غازبروم-باتخاذ-قرار-سياسي-بقطع-إمدادات-الغاز-1070025827.html

رئيسة مولدوفا تتهم "غازبروم" باتخاذ قرار سياسي بقطع إمدادات الغاز

رئيسة مولدوفا تتهم "غازبروم" باتخاذ قرار سياسي بقطع إمدادات الغاز

تعتبر رئيسة مولدوفا مايا ساندو قرار شركة "غازبروم" لتقليص إمدادات الغاز للجمهورية سياسيًا، ويزعم أن كيشيناو كانت دائمًا تدفع مقابل استهلاكها. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T13:20+0000

2022-11-10T13:20+0000

2022-11-10T13:20+0000

اقتصاد

شركة غازبروم

مولدوفا

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وقالت ساندو للصحفيين: "خفضت "غازبروم" في نوفمبر حجم إمدادات الغاز إلى مولدوفا إلى النصف. نعتقد أن هذا قرار سياسي، وليس قرارًا تجاريًا، حيث كانت مولدوفا تدفع ثمن الغاز على الرغم من ارتفاع الأسعار. لقد خلقت الحكومة فرصا لشراء الغاز من السوق".وأشارت إلى أن السلطات تعول على المساعدة التي وعدت بها المفوضية الأوروبية بمبلغ 200 مليون يورو حتى تتمكن من شراء الغاز بشكل عاجل. مؤكدة: "فقط معًا، بالتضامن، سنتمكن من التغلب على أزمة الطاقة والبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء".في وقت سابق، قال نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو أنه في أكتوبر/تشرين الأول، تلقت البلاد 70% من حجم الغاز المطلوب من غازبروم، في نوفمبر/تشرين الثاني انخفض حجم الإمدادات إلى 51% من احتياجات مولدوفا. وبحسب قوله، فإن الشركة الروسية لم تعط أسبابا لقرارها. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اتهام روسيا باستخدام إمدادات الغاز كسلاح للطاقة ضد مولدوفا لا أساس لها وتهدف إلى صرف انتباه المواطنين عن المشاكل السياسية الداخلية.تعاني مولدوفا من أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. أعلنت السلطات في كيشيناو أنها تبحث عن مصادر بديلة وموردي الطاقة، حيث كان المصدر الوحيد هو مولدافسكايا جي إي إس، التي تبيع الطاقة بسعر 62.5 دولارًا لكل ميغاواط ساعة. أدخل مجلس وزراء مولدوفا نظامًا تقشفًيا فيما يتعلق بأزمة الطاقة، والذي يتضمن عددًا من القيود على استهلاك الكهرباء.في أكتوبر من العام الماضي، اتفقت السلطات المولدوفية مع شركة "غازبروم" على تمديد عقد توريد الغاز للجمهورية، رهنا بمراجعة ديون مولدوفا في عام 2022. قالت غازبروم إنها تحتفظ بالحق في وقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا تمامًا إذا انتهكت الدولة التزامات الدفع، وكذلك بسبب الانتهاك الجسيم للمواعيد النهائية لإبرام اتفاق لتسوية الديون التاريخية لشركة "مولدوفاغا".

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اقتصاد, شركة غازبروم, مولدوفا