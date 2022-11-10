https://sputnikarabic.ae/20221110/رئيس-أركان-سلاح-الجو-الإسرائيلي-يجري-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-إلى-البحرين-1070027533.html
رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى البحرين
رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى البحرين
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، إيال جرينبويم، شارك في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين، في سابقة هي الأولى من... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:51+0000
2022-11-10T13:51+0000
2022-11-10T13:51+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر":وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوى من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".وأشار أدرعي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار تعزيز العلاقات والتعاون بين الجيش الإسرائيلي وجيوش المنطقة وعلى رأسها القيادة المركزية الأمريكية.ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي
رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى البحرين
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، إيال جرينبويم، شارك في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين، في سابقة هي الأولى من نوعها.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر":
"في سابقة هي الأولى من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين".
وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوى من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".
وأشار أدرعي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار تعزيز العلاقات والتعاون
بين الجيش الإسرائيلي وجيوش المنطقة وعلى رأسها القيادة المركزية الأمريكية.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.