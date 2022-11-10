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https://sputnikarabic.ae/20221110/رئيس-الإدارة-الإقليمية-لخيرسون-المقاطعة-ستكون-بكامل-أراضيها-جزءا-من-روسيا-1070031215.html
رئيس الإدارة الإقليمية لخيرسون: المقاطعة ستكون بكامل أراضيها جزءا من روسيا
رئيس الإدارة الإقليمية لخيرسون: المقاطعة ستكون بكامل أراضيها جزءا من روسيا
قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن "جميع أراضي منطقة خيرسون ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها". 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:04+0000
2022-11-10T15:04+0000
روسيا
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وأردف سالدو، اليوم الخميس، في تعليقه على قرار انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر: "نعم، هذا صعب علينا الآن، لكننا ما زلنا ندافع عن أرضنا، أرضنا في منطقة خيرسون، بما في ذلك كل مناطقها، وكل شعبها سيكون بالتأكيد جزءًا من روسيا".ووافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.وقال شويغو "المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر".من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
https://sputnikarabic.ae/20221109/سوروفيكين-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-مستقر-1069990218.html
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رئيس الإدارة الإقليمية لخيرسون: المقاطعة ستكون بكامل أراضيها جزءا من روسيا

15:04 GMT 10.11.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون
العلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن "جميع أراضي منطقة خيرسون ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها".
وأردف سالدو، اليوم الخميس، في تعليقه على قرار انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر: "نعم، هذا صعب علينا الآن، لكننا ما زلنا ندافع عن أرضنا، أرضنا في منطقة خيرسون، بما في ذلك كل مناطقها، وكل شعبها سيكون بالتأكيد جزءًا من روسيا".
الوضع في المنطقة الآن مضطرب والقيادة مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة.
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وأكد سالدو: "لكننا نعرف بالتأكيد أنه ستتم استعادة العدالة، لأن الأمر يستحق القتال من أجله، ونحن نعلم يقينًا أن ما نقوم به هو قضية عادلة".
ووافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.
وقال شويغو "المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر".
من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
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