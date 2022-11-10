https://sputnikarabic.ae/20221110/رئيس-الإمارات-يهنئ-نتنياهو-على-فوزه-بالانتخابات-ويبحث-معه-سبل-تعزيز-السلام-1070038792.html
رئيس الإمارات يهنئ نتنياهو على فوزه بالانتخابات ويبحث معه سبل تعزيز السلام
رئيس الإمارات يهنئ نتنياهو على فوزه بالانتخابات ويبحث معه سبل تعزيز السلام
بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق السلام في... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T20:04+0000
2022-11-10T20:04+0000
2022-11-10T20:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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هنأ ابن زايد، في اتصال هاتفي، نتنياهو على فوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست الأخيرة، مبديا حرص بلاده على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها، حسبما نقلت وكالة "وام" الإماراتية.في وقت سابق اليوم، أفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير أكد للمستشار الألماني أولاف شولتس خلال اتصال هاتفي، أنه ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية، وأن ألمانيا سيكون لها دورا مهما في هذه العملية التاريخية.كما أكد نتنياهو أن الأسلحة النووية في أيدي إيران تشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل والسلام العالمي، واتفق الزعيمان على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما، ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم شولتس لإسرائيل.في سياق متصل، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نتنياهو، في رسالة جاء فيها: "أهنئك على فوزك بالانتخابات وكلنا ثقة بأن الحكومة الجديدة تواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".
https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-كلنا-ثقة-بتحقيق-حكومة-نتنياهو-للسلام-في-المنطقة-1070038178.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس الإمارات يهنئ نتنياهو على فوزه بالانتخابات ويبحث معه سبل تعزيز السلام
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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق السلام في المنطقة.
هنأ ابن زايد، في اتصال هاتفي، نتنياهو على فوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست الأخيرة، مبديا حرص بلاده على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها، حسبما نقلت وكالة
"وام" الإماراتية.
في وقت سابق اليوم، أفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير أكد للمستشار الألماني أولاف شولتس خلال اتصال هاتفي، أنه ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية، وأن ألمانيا سيكون لها دورا مهما في هذه العملية التاريخية.
كما أكد نتنياهو أن الأسلحة النووية في أيدي إيران تشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل
والسلام العالمي، واتفق الزعيمان على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما، ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم شولتس لإسرائيل.
في سياق متصل، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نتنياهو، في رسالة جاء فيها: "أهنئك على فوزك بالانتخابات وكلنا ثقة بأن الحكومة الجديدة تواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".